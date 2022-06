Sarà ancora il Carbonia di David Suazo? 

Carbonia. Galleggiare per nove mesi fra l’ultima e la quart’ultima posizione in classifica un po’ ti prepara psicologicamente al peggio. Che nel caso del Carbonia sta a significare la retrocessione dalla serie D all’Eccellenza maturata con la sconfitta per 2-1 nello spareggio salvezza contro l’Insieme Formia. Ma adesso per il Carbonia si aprono scenari in cui può succedere di tutto (ma potrebbe non essere realistica una rivoluzione) come neppure è impensabile che non accadrà proprio nulla.

Intanto in città si respira – calcisticamente parlando – aria di rabbia per i punti persi a inizio stagione da una squadra molto acerba e rinforzata solo da gennaio, monta la riflessione su cosa accadrà per giocatori, dirigenti, sponsor, ma c’è pure un pizzico di consolazione perché l'Eccellenza regionale non deve essere vista per forza come l'inferno e due anni fa il Carbonia quel campionato era stato capace di stravincerlo (con la coppa Italia).

Il presidente

Dunque «non si riparte esattamente da zero perché - premette il presidente Stefano Canu – in qualche modo alcune cose cambieranno». Il Carbonia torna in Eccellenza dopo due anni di serie D, il primo sotto la guida di Marco Mariotti, il secondo con l’ex bandiera rossoblù, il 42enne David Suazo. E si apre il primo interrogativo: resterà il tecnico che ha un contratto di due anni? Al momento la risposta parrebbe essere sì. Ma le certezze assolute non esistono: «Il contratto è biennale e intendo rispettarlo, poi con calma sentiamo la dirigenza: dispiace per i ragazzi che sono stati splendidi comunque e per la città che merita la D se ripensiamo ai 23 punti conquistati nel girone di ritorno contro gli 8 dell’andata e anche avant’ieri da un lato abbiamo dovuto patire gol sbagliati che fanno la differenza, dall’altro incassato una rete jolly che di fatto ci ha condannato». Per tutta una serie di legami, non è detto che Suazo interrompa il rapporto col Carbonia perché una delle valutazioni è se lui stesso si senta pronto a sfidare l’Eccellenza: «Io sono un allenatore», risponde sibillino.

La dirigenza