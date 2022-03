Saper recitare è un’arte Paola Minaccioni insegna 

Parlare con Paola Minaccioni è terapeutico. Perché anche in un periodo pesante come questo, tra pandemia e guerra, è capace di strapparti un sorriso. Questo è l’effetto che l’attrice romana, 50 anni, fa al pubblico che accorre a seguirla a teatro e al cinema, che l’ascolta in radio e la vede in tv Versatile e bravissima nel corso della sua carriera ha spaziato dai ruoli comici, soprattutto, a quelli drammatici, fino ad arrivare alla sublime interpretazione della serva Rosa, nella piece “L’attesa” di Remo Binosi per la regia di Michela Cescon, dove divide il palco con la sua grande amica Anna Foglietta, mettendo in scena una donna dalle mille sfaccettature in una storia ricca di passione, amore, amicizia e piacere.

Parlare con Paola Minaccioni è terapeutico. Perché anche in un periodo pesante come questo, tra pandemia e guerra, è capace di strapparti un sorriso. Questo è l’effetto che l’attrice romana, 50 anni, fa al pubblico che accorre a seguirla a teatro e al cinema, che l’ascolta in radio e la vede in tv Versatile e bravissima nel corso della sua carriera ha spaziato dai ruoli comici, soprattutto, a quelli drammatici, fino ad arrivare alla sublime interpretazione della serva Rosa, nella piece “L’attesa” di Remo Binosi per la regia di Michela Cescon, dove divide il palco con la sua grande amica Anna Foglietta, mettendo in scena una donna dalle mille sfaccettature in una storia ricca di passione, amore, amicizia e piacere.

Lo spettacolo, per la Grande prosa di Cedac, debutta a Sassari martedì 5 alle 21 al Comunale e poi da mercoledì 6 a domenica 10 aprile (tutti i giorni alle 20.30 e la domenica alle 19) al Massimo di Cagliari.

Lei ha fatto di tutto, dal cinema alla tv, dalla radio alle imitazioni. Ma è vero che è a teatro che si sente più a suo agio?

«La mia passione più grande è recitare, vivere e immaginare sempre nuove storie. Ecco, a teatro mi capita più spesso si essere più libera, più rappresentata e capita che mi propongano storie che mi fanno crescere. Ma amo tantissimo anche il cinema e la tv».

Preferisce interpretare i ruoli comici o quelli drammatici?

«Meglio quelli scritti bene. Perché ci può essere un ruolo comico che magari è troppo superficiale o un ruolo drammatico che è troppo retorico, scritto male».

Ha detto che “L’attesa” è una delle esperienze più forti che abbia mai fatto.

«Si, è vero. Perché nel 1994 da allieva attrice andai a vedere la versione di Cristina Pezzoli e rimasi folgorata. Così quando Michela Cescon mi ha proposto questo spettacolo sono stata prima di tutto onorata, mi è sembrato che si chiudesse un cerchio. Poi con Anna e Michela abbiamo un progetto comune, volevamo fare un percorso insieme. Ed è proprio questo vissuto che abbiamo che ci ha permesso di andare a fondo con i personaggi».

E a quanto pare il pubblico apprezza.

«Eccome! “L’attesa” è un’ esperienza da condividere molto intima e in sala c’è chi ride, chi si commuove, chi si imbarazza quando si parla di sesso».

Lei e Anna Foglietta siete amiche: è cosa rara nel mondo dello spettacolo coltivare amicizie forti?

«Le amicizie sono cose preziose, sono giardini da coltivare. Nel nostro ambiente, ma in generale, è bene essere in pace con tutti, ma le amicizie vere sono tesori».

Quanto ha contato per lei Ferzan Ozpetek con cui ha lavorato in tanti film?

«Un pilastro della mia esistenza. Film come “Allacciate le cinture” e “Mine vaganti”li portiamo anche in teatro dopo tanti anni, e dove restano in primo piano i conflitti familiari, le bugie, l’accettazione dell’altro».

Lei è una grande sportiva e tifosa della Roma, sarà delusa per la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali.

«Non delusa, sono affranta come tutti. Ancora non ci credo».

