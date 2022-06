Santu Predu, strade-trincea 

Il cuore del quartiere di San Pietro a Nuoro è ancora disseminato di ostacoli per veicoli e pedoni. Nella strada che porta da piazza Su Connotu a casa Deledda, in questo periodo percorsa da centinaia di turisti, lastroni e classici sanpietrini hanno ceduto in più punti. La segnalazione arriva da alcuni residenti che abitano nei pressi di casa Ciusa dove da circa una settimana un lastrone si è impennato con il rischio di grossi incidenti. «Ogni giorno mi fermo a sistemarlo - dice un residente -. Sono preoccupato perché se un'automobilista in transito dovesse non accorgersene rischierebbe danni seri, oltre che lo schianto con i muri di casa Ciusa nel migliore dei casi». Non è la prima volta che i cittadini segnalano il problema: «Nelle ore più silenziose, al passaggio dei veicoli, si sentono i lastroni muoversi», afferma un’altra residente.

Rione a ostacoli

È richiesto un intervento rapido dato lo stato di abbandono, anche per quanto riguarda la mancanza di cartelli e segnali stradali che causano seri problemi tra i cittadini e i visitatori. «Tutto sommato i lavori eseguiti per i lastroni e il ciottolato di Santu Predu sono fatti bene - dice Annico Pau, ex sindaco -. Il problema è che con lo scorrere del tempo va fatta la manutenzione. In via Chironi, a differenza di piazza Su Connotu e via Roma, è stato fatto un bel lavoro ai tempi, lì la strada era in ottime condizioni. Oggi non più».

Quartieri abbandonati

«La verità è che la città è in uno stato di abbandono completo, la questione non riguarda solo il rione di San Pietro - dice Pau -. Nessuna manutenzione per le strade in tutta la città». Nel quartiere che diede origine a tanti giganti dell’Atene Sarda le auto corrono e, solo da qualche settimana, regolano la velocità a causa della mancata manutenzione. «Ci vorrebbero dei dissuasori di velocità - suggerisce Pau -. Via Chironi è diventata una pista di Formula1. Soprattutto dopo piazza Salvatore Satta i veicoli passano con una velocità impressionante tanto da indurre le persone a trovare riparo di fronte ai portoni delle case».