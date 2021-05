Santu Predu, ruspe contro il degrado 

Anche questa volta è successo di notte, come in via Farina lo scorso mese di febbraio o qualche settimana fa in via Chironi. Il boato è stato sentito distintamente dai residenti, ma solo alle luci dell’alba ha svelato l’ennesimo crollo di una casa nel centro storico di Nuoro, nel quartiere di Santu Predu. Il tetto di un’abitazione in via Sassari, tra via Chironi e la casa di Grazia Deledda è imploso. Crollato su se stesso. «Così stiamo perdendo la totalità del patrimonio edilizio, architettonico e identitario che non può essere lasciato all’abbandono», attacca l’architetto Ninni Pigozzi: «Serve un intervento deciso della politica». Per ora, però, anche nelle altre vie del centro ferito dai crolli nulla si muove, se non le transenne posizionate subito dopo i cedimenti a sbarrare le vie per questioni di sicurezza, senza però effettivi interventi strutturali sugli edifici.

Il sopralluogo

Proprio per questo ieri, il sindaco Andrea Soddu e l’assessore ai lavori pubblici proprio hanno fatto un sopralluogo per verificare la situazione in quella che è diventata una specie di “zona rossa”. «Stiamo provando a reperire i soldi per eliminare subito i pericoli, poi il Comune presenterà il conto ai privati», avvisa l’assessore Fabrizio Beccu. Complice la pioggia di qualche notte fa, è collassata anche la casa che già nel dicembre 2018, a pochi giorni da Cortes Apertas, aveva visto crollare una parte del muro perimetrale. In quell’occasione il Comu ne dovette rimuovere le macerie. Ora ciò che resta delle antiche tegole e delle travi è nascosto dai muri.

Il centro ferito

Giusto ieri mattina, Andrea Soddu e l’assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Beccu, accompagnati dal dirigente del settore Urbanistica del Comune, Mauro Scanu, hanno fatto un sopralluogo per verificare la situazione a Santu Predu. Soprattutto in via Chironi, dove nel giro di un mese ci sono stati due crolli «Per incentivare il recupero deve intervenire lo Stato ideando mutui agevolati mirati al recupero dei centri storici, che consentano anche ai Comuni di andare incontro alle famiglie - dice il primo cittadino - Noi, più che firmare ordinanze di demolizione non possiamo fare. Sul patrimonio privato può intervenire solo con il parere di Vigili del Fuoco e Soprintendenza».

Il piano

Ma spesso non basta. Perché le ordinanze di eliminazione dello stato di pericolo rimangono lettera morta. «Facciamo le ordinanze, poi non succede praticamente nulla – ammette l’assessore Beccu – Molto spesso dietro a case fatiscenti ci sono questioni ereditarie ancora pendenti. Sono già quattro o cinque, negli ultimi mesi le ordinanze di demolizione, in via Farina e via Sulis hanno operato i privati, ora il Comune – annuncia ancora l’assessore – Sta cercando nel bilancio le somme per intervenire e poi si attiverà per rivalersi con i privati». Per l’architetto Ninni Pigotzi «il nostro patrimonio edilizio, architettonico e identitario non può essere lasciato all’abbandono, i nostri giovani vanno via perché avere una casa è un miraggio»

RIPRODUZIONE RISERVATA