Santu Jacu, un cammino di fede 

Santiago, ovvero Santu Jacu. Anche la Sardegna avrà presto il suo cammino devozionale: sta nascendo nel cuore dell’Isola, e collegherà l’alta Trexenta con la regione storica del Barigadu, nell’Oristanese, sino ad arrivare alla Provincia di Sassari. Un itinerario che coinvolge anche il capoluogo sardo, passando attraverso il Parteolla, incrociando le antiche vie storiche del Gerrei e lambendo le coste del Golfo di Orosei.

La proposta è dell’amministrazione comunale di Mandas che ha dato il via alla Fondazione di Santu Jacu, mettendo insieme i paesi sardi che hanno San Giacomo Apostolo come patrono (a eccezione di Cagliari, dove comunque è fortemente sentita la devozione al Santo). L’accordo di programma è stato siglato qualche tempo fa dai Comuni di Mandas (capofila), Goni, Ittireddu, Noragugume, Nughedu Santa Vittoria, Orosei, Perdaxius, Soleminis e Cagliari. Ieri, proprio nel paese dell’ex Ducato, c’è stato l’incontro tra i sindaci dei paesi coinvolti, il consigliere regionale Franco Mura (ex sindaco di Orosei, tra i fondatori del cammino) e l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa per definire il protocollo d’intesa che prevede le azioni da adottare nei diversi centri.

Luoghi di culto

«Il progetto – spiega il sindaco di Mandas, Umberto Oppus – ha preso il via nel lontano 2007. In questi anni ci siamo preparati con una serie di interventi di riqualificazione dei luoghi di culto. Adesso è arrivato il momento di passare alla realizzazione vera e propria di un percorso storico e culturale, attraverso paesaggi e monumenti ecclesiastici». Chiaro il tentativo di intercettare il crescente business del turismo religioso.

L’iniziativa si rifà al progetto internazionale “The Saint James Way: le vie di Santu Jacu”, al quale la Giunta comunale di Mandas aveva aderito alcuni anni fa. Si tratta di uno degli itinerari turistici più popolari al mondo, proclamato matrimonio mondiale dall’Unesco. Il progetto coinvolge numerose città, legate al culto di San Giacomo, in Spagna, Italia, Francia, Olanda e Belgio.