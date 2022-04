Sant’Ignazio finalmente a casa 

Sarà una grande festa. Un evento che a Laconi saprà di rinascita dopo due anni di pandemia. Ora è ufficiale: Sant’Ignazio tornerà a casa dopo 11 anni dal suo ultimo ingresso nel paese del Sarcidano. La richiesta di trasferire la teca con le spoglie del Santo a Laconi avanzata nei mesi scorsi dal sindaco Salvatore Argiolas al responsabile dei Cappuccini di Sardegna e Corsica, padre Filippo Betzu, è stata accolta.

L’abbraccio

L’urna arriverà a Laconi il 20 agosto e rimarrà sino al 4 settembre, in occasione della tradizionale festa del Santo che si celebra nell’omonima chiesa. È partita dunque la macchina organizzativa per il trasferimento delle spoglie dalla cappella-santuario della chiesa di Sant'Antonio da Padova di Cagliari a Laconi. L’ok al trasferimento è scritto nel decreto dell'Arcivescovo di Cagliari Monsignor Giuseppe Baturi. «Con il provvedimento di nomina del tribunale e di autorizzazione al pellegrinaggio a seguito del consenso espresso dalla Congregazione delle Cause dei Santi - commenta il sindaco di Laconi Salvatore Argiolas - ora abbiamo la certezza che le spoglie mortali del nostro concittadino più illustre tornano a Laconi. Un obiettivo raggiunto dopo numerose istanze presentate perché Sant'Ignazio tornasse tra i suoi compaesani. Già da ora unitamente con la parrocchia e la provincia religiosa si intraprenderà un cammino per preparare al meglio questo evento - va avanti il sindaco - Ringraziamo le due Arcidiocesi: quella di Cagliari e quella di Oristano e il padre provinciale dell’ordine dei Cappuccini di Sardegna e Corsica Filippo Betzu».

L’attesa

La teca di Sant’Ignazio a Laconi è stata esposta più volte in occasione dei festeggiamenti del patrono ma anche per altre ricorrenze legate sempre alla vita del frate cappuccino. E ora sono un ricordo anche le polemiche nate tempo fa. Il sindaco Argiolas lo scorso anno aveva chiesto di poter ospitare le spoglie in paese ad agosto, in occasione dei festeggiamenti del patrono, ma l’istanza non venne accolta.