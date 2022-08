Sant’Elia, bentornata sagra del pesce: in migliaia a tavola  

Che la sagra del pesce di Sant’Elia fosse mancata a molti lo si è capito dalla fila di persone che, nonostante il maestrale che nel piazzale del Lazzaretto si sente ancor più forte, ieri ha atteso pazientemente il proprio turno per mangiare un piatto di muggini e orate arrosto, frittura mista, anguria e un bicchiere di vino o acqua.

C'è chi si è portato una seggiola per non dover stare in piedi fino all’arrivo ai gazebo, chi ha scattato selfie con dietro il mare e chi ha fotografato i piatti. Nei due pesanti anni di pandemia in tanti hanno dovuto rinunciare al piacere di gustare i prodotti tipici del mare cagliaritano serviti direttamente dai pescatori e dalle loro famiglie, come avviene a Sant’Elia. Le due file che si sono formate per la distribuzione del pesce erano scorrevoli e l’attesa è stata allietata da musica in sottofondo. Adriano Macis è uno dei tanti affezionati e non vedeva l’ora di tornare: «Mi è mancata molto in questi due anni. Mi piace sia come viene organizzata, sia questo posto, ma amo soprattutto la freschezza dei prodotti pescati dai nostri pescatori».

L’associazione Sagra del pesca Sant’Elia, che organizza l’evento, ha distribuito parte delle due tonnellate di muggini spigole, orate calamari, gamberetti e occhioni e una fetta di anguria.

Un’ora di fila

Nessun problema per la lunghezza della fila: «Una o due ore di attesa passano in fretta se si pensa al risultato finale. Ci sono state edizioni passate in cui ho aspettato più a lungo perché c’era una sola coda di distribuzione, e tuttavia non mi sono mai scoraggiato e sono tornato l’anno successivo». Roberta Cadoni è arrivata da Dolianova. «È la seconda volta, la prima è stata nel 2019, se tutto andrà bene tornerò anche l'anno prossimo». Tra una chiacchiera e l’altra con le persone davanti e dietro lei, è arrivato il suo turno e non ha voluto attendere oltre: «Finalmente si torna alla normalità, lo si vede anche da queste piccole cose», commenta poco prima di prendere il piatto. Sul viso dei tanti in fila, il desiderio di arrivare quanto prima ai gazebo; su quello delle persone sedute ai tavoli allestiti nel piazzale, invece, la soddisfazione e anche un accenno di sorriso. «Dopo due anni, queste cose le si godono ancora di più», è il commento di Annalisa Panzeri, mentre mangia la frittura mista. Soddisfatti gli organizzatori: «Non potevamo chiedere di meglio. Ci sono anche molti turisti, italiani e stranieri», dice Andrea Loi, dell’associazione Sagra del Pesce Sant’Elia. E stasera, dalle 19, si replica.