Sant’Elena, l’inizio non è da sogno 

Avvio di stagione sottotono per il Sant’Elena. Nel turno infrasettimanale di mercoledì la squadra biancoverde ha subito la seconda sconfitta consecutiva, la prima sul proprio campo (Serdiana). E se non fosse per la vittoria attribuita a tavolino col San Teodoro nella casella delle partite vinte ci sarebbe lo “zero”. La società è ambiziosa, ha allestito un organico importante e resta fiduciosa per il prosieguo. «Abbiamo rinnovato la rosa per sette undicesimi», esordisce il presidente, Luca Meloni. «C’è necessità di trovare le giuste misure e sono certo che i risultati arriveranno. Il problema del campo non aiuta. Stiamo giocando in uno stadio chiuso da diversi anni. Il Comune di Serdiana ha fatto salti mortali per renderlo fruibile ma i problemi permangono, essendo il terreno in erba naturale. La nostra è una squadra molto tecnica e non va a nozze in queste superfici. Ma non dobbiamo piangerci addosso. Un allenatore mi disse che quando l’erba è alta bisogna tagliarla con le mani e quando il pallone è sgonfio bisogna gonfiarlo con la bocca. Si trattava di Bernardo Mereu, ai tempi della Villacidrese. Il terreno di Villacidro non era in ottime condizioni. Poi vinse il campionato».

Fiducia

Anche il tecnico Nicola Agus in una recente dichiarazione aveva affermato che per fare punti bisognava essere più squadra. Sull'ex Arbus c'è la piena fiducia della società. «Mai stato in discussione: è competente e professionale. Una persona leale». L’ambiente è sereno malgrado i risultati negativi .

Il futuro

«È un momento particolare», dice il direttore sportivo, Mario Orrù. «Siamo stati sfortunati. La palla spesso sembra non voler entrare. Speriamo in tempi migliori. Bisogna fare quadrato senza allarmismi e con la massima serenità» . Il diesse è alla ricerca di un difensore. «Per motivi di lavoro Falciani, che avrebbe dovuto far coppia con Vignati, ci ha momentaneamente lasciati. Un’assenza importante che ci costringerà a intervenire sul mercato». Il presidente Meloni è convinto che presto i risultati arriveranno. «È questione di tempo. Ri peto, la squadra è stara praticamente costruita da zero. Non abbiamo l’obbligo di vincere il campionato ma di gettare le basi per provarci nella prossima stagione». Un campionato per ora dominato dal Budoni con il Latte Dolce in scia. «Escluse le prime due della classe, principali indiziate per il salto di categoria, si può dire che la classifica è corta. Questo è un torneo di alto livello. Una Serie “D2”. Basta vedere i vari organic i». Domenica il Sant'Elena affronterà in trasferta il Ghilarza con l’obiettivo di trovare il primo "vero" successo. « Un campo ostico», dicono Meloni e Orrù. « Faremo la nostra gara senza ansia» .