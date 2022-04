Sant’Efisio torna tra la sua gente 

Una festa di popolo, sobria, che comunque non deve dimenticare gli terribili anni appena trascorsi segnati dalla pandemia. Sant’Efisio torna tra i fedeli per la 366ª edizione della sua festa, dopo due anni di limitazioni. Sarà il solito bagno di folla, ma il primo maggio dovranno comunque rispettate tutte le cautele per contrastare il diffondersi del virus, ricordando poi che non molto lontano a noi, in Ucraina, è in corso una guerra feroce.

Messaggio di ripartenza

La festa nei suoi dettagli è stata illustrata ieri nell’aula consigliare di Palazzo Bacaredda in un incontro al quale hanno partecipato oltre al sindaco Paolo Truzzu, l’arcivescovo Giuseppe Baturi, il presidente del consiglio comunale Edoardo Tocco, l’assessore al Turismo, Alessandro Sorgia, il presidente dell'arciconfraternita del Gonfalone, Andrea Loi, il responsabile dell’organizzazione Ottavio Nieddu e i rappresentanti dei Comuni di Pula, Sarroch, Villa San Pietro (che parteciperà per la prima volta al pellegrinaggio) e Capoterra. Particolarmente emozionata l’Alter nos Viviana Lantini, la seconda donna a ricoprire l’importante ruolo. «Per me una gioia immensa, soprattutto per il suo significato. Uno sguardo di fiducia per un futuro che ci auguriamo sia più roseo, da un punto di vista sanitario ma anche della ripresa di tutta le attività e della nostra vita».

Ritorno a Su Connotu

Tracas, miliziani a cavallo, Alterno nos e tanti cagliaritani e turisti che domenica 1 maggio aspetteranno pazienti il passaggio del cocchio trainato dai buoi. Si ritorna a su connotu , alla consueta festa. «Ritorniamo a poter riabbracciare anche fisicamente il Santo», dice il sindaco Truzzu. «In questi due anni lo scioglimento del voto è stato intimo, di preghiera. Da quest’anno si potrà tornare alla normalità, con l’invito ai fedeli e ai partecipanti di usare ancora le precauzioni, perché non siamo ancora usciti dal tunnel». Tante le novità, per una manifestazione che vuole essere internazionale. «Oltre al presidente del Consiglio, al ministro della Cultura e al presidente della Consob Paolo Savona, un cagliaritano illustre, abbiamo invitato alla festa anche i 24 ambasciatori che hanno un console onorario in città, affinché anche loro godano di questo immenso patrimonio di colori, di profumi, di fede e tradizione».