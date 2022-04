Sant’Efisio, si riparte: il ritorno del cocchio segna il via alla festa 

È un piccolo drappello di confratelli, guidato dal sacrista maggiore, Claudio Zoncheddu, in passato Terzo Guardiano, che - alle 10 in punto - spinge la dorata carrozza di gala dalla cocchiera al centro della chiesa di Stampace. Don Walter Onano, cappellano della Sagra, recita una breve preghiera prima che le grandi ruote del carro secentesco arrivino in piazzetta accolte da un grande applauso. La festa numero 366 può iniziare. Durerà un mese intero, fino al 25 maggio, fra pellegrinaggio votivo, novenari e triduo solenne.

Si respira aria di Sant’Efisio. «Finalmente», dice una consorella. Perché nel piccolo storico quartiere è tornata la giornata di esordio della grande festa di maggio ridotta - per via della pandemia – a un impronunciabile trasporto tecnico da Cagliari a Nora della statua del Santo che, in solitaria, per due anni è stato unico testimone, per quanto autorevole, dello scioglimento del Voto.

Al mattino del 25 aprile c’è una animazione strana a Stampace. Nella scalinata di Sant’Anna “macchie rosse” di miliziani si alternano per una foto di rito che mancava da due anni. Via Sant’Efisio, nonostante i divieti di sosta, sembra una strada dello shopping cittadino. Nella piccola piazza del Santo è un via vai di telecamere e obiettivi fotografici.

Finalmente festa

Ritorna la Carrozza di gala

Le bandiere dei miliziani

Sull’altare maggiore della chiesa di Stampace sono esposti i tre stendardi e la bandiera di Sant’Efisio che apriranno, nelle mani dei loro comandanti, il passaggio dei quattro plotoni di miliziani, scorta armata del Santo durante il suo pellegrinaggio fra Cagliari e Nora. Marco Viola di Stampace aprirà con la bandiera di Sant’Efisio quindi, a seguire, gli squadroni di Marina, Villanova e ancora Stampace nella loro classica tenuta arancione.

Ecco il Terzo Guardiano

Alla sera il sigillo di inizio della Festa, il passaggio del Gonfalone dell’Arciconfraternita dalle mani del Terzo Guardiano uscente al neo eletto di quest’anno. Carica che dura un anno intero (ma che si concentra nei giorni del pellegrinaggio a Nora), il Terzo Guardiano è - assieme a quella dell’Alternos sul versante politico – la figura centrale della processione votiva. Se per tutto l’anno è, infatti, la Banca dell’Arciconfraternita a guidare il secolare sodalizio (triade formata dal presidente, Primo Guardiano, segretario e tesoriere), durante il viaggio a Nora il Terzo Guardiano è il vero “regista” e responsabile di tutti i momenti della complessa trasferta di Sant’Efisio.

Sacrista

Figure centrali (anche se meno fotografate…) sono quelle del sacrista maggiore e dei due confratelli “collaterali”. C’è una valigia che deve essere sempre pronta con tutti gli arredi sacri e le vesti per il Santo nel suo viaggio di quattro giorni: compito di Claudio Zoncheddu sarà quello di far fronte a tutte le esigenze che si presenteranno nelle tappe da Cagliari a Nora, fra riti e celebrazioni che scandiranno il passaggio del Martire. Stefano Spanu e Angelo Mocci saranno invece i due collaterali, autentiche guardie del corpo di Sant’Efisio per tutto un mese, sino a quando il Santo - tornato dal suo pellegrinaggio ed esposto nella chiesa di Stampace – avrà fatto rientro nella sua teca il 22 di maggio.

Riti in piazzetta

A Stampace tutto è pronto per i due riti preparatori della processione votiva: la vestizione del Santo (al pomeriggio del 29) e l’ornamento con gli ori e gli ex-Voto dei fedeli prima della solenne intronizzazione, al mattino della vigilia, il 30 aprile. Si svolgeranno all’aperto, nella piccola piazza, sagrato della chiesa del Santo. «Riconoscenti e devoti».

