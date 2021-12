Sant’Efisio, eletto il nuovo Primo Guardiano 

Il formale passaggio delle consegne fra i due presidenti avverrà il prossimo 15 gennaio, festa liturgica di sant’Efisio. Per ragioni di spazio (troppo piccola la chiesa titolare) la cerimonia si terrà, alla presenza dell’arcivescovo Giuseppe Baturi, nella vicina parrocchiale di sant’Anna in grado di accogliere confratelli e consorelle ma anche un nutrito numero di devoti.

Cambio della guardia fra Giancarlo Sanna (59 anni), un mandato come vice presidente e uno da Primo Guardiano (così viene chiamato il presidente) e Andrea Loi (57 anni), che aveva già ricoperto questo ruolo nel 2006, in occasione della edizione numero 350 della Festa di Maggio.

Nella piccola chiesa, cuore dello storico quartiere, l’Arciconfraternita del Gonfalone ha eletto il suo nuovo presidente, che la guiderà per il prossimo triennio e gli altri dieci consiglieri, quattro consorelle e sei confratelli.

Sant’Efisio resta stampacino.

Giuramento solenne

In quel giorno, con il solenne giuramento di fedeltà agli Statuti da parte del presidente eletto Andrea Loi, avverrà il passaggio formale delle consegne e l’insediamento ufficiale della nuova amministrazione. «Fino a quella data posso solo ricevere auguri e felicitazioni, quanto ai programmi», taglia corto, «ne parleremo dopo il 15 gennaio».

Il nuovo Consiglio

Per statuto, nessuno di coloro che ha ricoperto delle cariche sociali per due mandati consecutivi può essere riconfermato nel ruolo. Nasce così un Consiglio profondamente rinnovato: nuova la Priora, Adriana Banchero, affiancata dalla uscente Giovanna Manis (Priora per un solo mandato e quindi eleggibile), da Alessandra Napoleone e Mariella Olla.

Oltre il presidente eletto Andrea Loi fanno parte del nuovo Consiglio altri sei confratelli: Andrea Angei, Bruno Casti, Ignazio Costantino, Marco Marinaro, Filippo Rais (ultimo Terzo Guardiano) e Claudio Zoncheddu.

Gli anni del Covid

Giancarlo Sanna, presidente uscente, ha legato il suo nome alle ultime due, drammatiche edizioni della Festa di Maggio, al “voto della Croce”: «Un’esperienza durissima ma allo stesso tempo commovente, che ci ha tutti riavvicinati a quella che è la dimensione essenziale della Festa di maggio, lo scioglimento di un voto, un atto di fede al nostro potente intercessore. Mi auguro che, già da quest’anno, si possa tornare almeno alla processione del Santo a Pula con il cocchio e il giogo dei buoi».

Le nuove cariche

Fino al 15 gennaio resterà in carica la vecchia dirigenza, poi il primo compito di Andrea Loi sarà quello di creare la cosiddetta “banca”, la dirigenza alta della Confraternita formata da presidente, segretario e tesoriere, questi ultimi due da scegliere fra i consiglieri eletti. Il nuovo consiglio dovrà anche provvedere ad altre nomine “minori” come il sacrista maggiore, il prefetto delle processioni, il collegio dei censori, che possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio, come il “Terzo guardiano” della prossima festa di maggio.

Il presepe della Gioc

Nella chiesa di Stampace sarà un Natale speciale anche per l’allestimento del grande presepe della Gioc, “Su nascimentu” premiato a Milano sessant’anni fa a una rassegna presepistica internazionale.

Rappresenta proprio la processione di sant’Efisio che si muove verso la Grotta di Betlemme a rendere al Bambinello l’omaggio delle genti di Sardegna. Visitabile fino al giorno dell’Epifania perché poi, dice Sanna, «dovremo smontarlo in tutta fretta perché sarà già festa di sant’Efisio. Atrus annus».

