Sant’Efis è pronto, il giorno della festa 

Stampace ha già indossato i colori della festa. Sono tornati gli abiti di gala del Santo, i gioielli delle regine e degli artigiani del popolo, la chiesa è un trionfo di drappi e anturium rossi, sulla piazzetta troneggia una gigantesca tela di Efisio. Alla sera, poi, strada e sagrato si colorano d’oro per uno spettacolo di luci che non si vedeva da anni.

Senza il cocchio

Al centro della chiesa è già stata collocata la teca a vetri che, come l’anno scorso, accoglierà il Santo nel suo trasporto tecnico da Cagliari a Nora. A tentare di renderla più somigliante all’elegante e sontuoso carro di gala, nella cupoletta sono state sistemate le bandierine che adornano la settecentesca carrozza, ancora in sonno nella sua “coccera”, vicino alla sagrestia della chiesa. È il secondo anno consecutivo che Sant’Efisio va a Nora senza i suoi due carri: quello sfarzoso per l’inizio della processione e quello più sobrio “di campagna” per il suo pellegrinaggio votivo lungo le strade del basso campidano cagliaritano.

Le mani della Priora

Quando, alle 10 in punto della vigila della Festa, in chiesa suona la campanella, magicamente tutto ritorna al Sant’Efisio che avevamo lasciato nel 2019. Il segretario dell’Arciconfraternita, Alessandro Ligas, legge il verbale che indica i “pezzi” del tesoro del Santo prelevati per la processione di quest’anno. Sull’altare, con lui, la priora delle consorelle Giovanna Manis e il tesoriere Alfio Zuddas.

È come riavvolgere il nastro della storia, ritornare alla normalità.

Sono solo le mani della Priora a rivestire il secentesco simulacro prima del panciotto, quindi sarà la volta del fiocco azzurro, poi il colletto e i polsini di pizzo, infine - aiutata dal sacrista maggiore Salvatore Mazzaglia - il manto rosso damascato.

Terzo Guardiano in lacrime

Rispetto all'anno scorso - altra novità - a impreziosire il Santo anche alcuni pezzi del tesoro: l’immancabile pendantif della regina Maria Teresa d’Austria, il medagliere, una croce pettorale, dono del vescovo emerito di Lanusei, Antioco Piseddu (opera dell’orafo cagliaritano Alfredo Piredda), l’aureola d’oro - sistemata da un emozionatissimo Terzo Guardiano – quindi la palma del martirio, compito questo dell’Alternos Edoardo Tocco, e infine la sciabola dalle mani del presidente Giancarlo Sanna. Al termine del rito, sull’altare, la commossa investitura - con la consegna del medaglione con l’effigie di Sant’Efisio - che Filippo Rais, nuovo Terzo Guardiano, porterà al collo per tutta la durata dei festeggiamenti.

Intronizzazione

Seppure dentro la modesta teca a vetri, confezionata su misura in questo tempo di emergenza, a mezzogiorno in punto si è rinnovata - quest’anno in forma pubblica, altro segnale di ritorno alle origini - l’intronizzazione del Santo, portato a mano da Terzo Guardiano e Presidente.

Quindi, a seguire la prima messa solenne, celebrata dal parroco di Sant’Anna e prelato protettore dell’Arciconfraternita, monsignor Ottavio Utzeri.

Alla sera altra solenne celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Mario Ledda, stampacino, che dell’Arciconfraternita è stato - prima che confratello - anche Cappellano e Prelato protettore.

Il voto della Croce

Dopo la messa delle 9,30 il Santo, a bordo di un pick-up dell’Esercito, lascerà Cagliari per andare a Nora dove - con il solenne pontificale dell’arcivescovo Baturi - l’antico voto della Municipalità sarà ancora una volta sciolto. Il rientro nella piazzetta di Stampace è previsto intorno alle 14.

Per il sigillo notarile e la certificazione che, come da 365 anni, più forte delle bombe e del Covid, la fede dei sardi ha tenuto fede alla sua promessa. «E così per sempre».

Dentro la teca a vetri, confezionata su misura, a mezzogiorno in punto si è rinnovata l’intronizzazione del Santo, portato a mano da Terzo Guardiano e Presidente