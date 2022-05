Sant’Antonio benedice la città 

La prima tappa sarà a Laconi, poi Busachi, Seneghe, Oristano e infine Cabras poi lascerà la provincia e proseguirà verso Tonara, Gesturi, Barumini e Arbus. C’è anche una parrocchia della città di Eleonora: San Francesco è tra le nove che nell’Isola si preparano ad accogliere le reliquie di Sant’Antonio da Padova. Le sacre spoglie dal 2 al 20 giugno toccheranno le comunità sarde che da sempre manifestano la propria devozione al frate predicatore, portoghese di nascita, canonizzato in meno di un anno. Un viaggio tra i fedeli, per consolidare la missione che Dio aveva affidato al Santo francescano: percorrere le strade del mondo e incontrare gente per proseguire l’opera di evangelizzazione.

La Peregrinatio

Il programma è stato illustrato nel convento di San Francesco dall’arcivescovo emerito di Sassari padre Paolo Atzei, dal padre guardiano del convento francescano Edoardo Tranquilli, dal responsabile per le comunicazioni sociali della diocesi Mauro Dessì e dal pronipote di Padre Michele Todde, Costantino Floris. «Le reliquie da tempo sono pellegrine nel mondo - hanno spiegato - a conferma di quanto la testimonianza di vita e di santità di Antonio da Padova susciti ancora provocazioni di fede negli animi della gente e nella Chiesa». La “Peregrinatio” prenderà il via giovedì prossimo da Laconi, dove le reliquie sosteranno fino al 4 giugno. Da qui si sposteranno a Busachi, che le venererà dal 4 al 6 giugno. Nei due giorni successivi, dal 6 all’8 giugno, verranno custodite nella chiesa di Seneghe, poi arriveranno a Oristano: nella parrocchia di San Francesco saranno esposte al culto dei fedeli dall’8 al 10 giugno, prima di essere trasferite a Cabras per l’ultima fermata oristanese dal 12 al 14.

Il cammino

Le spoglie di Sant’Antonio giungeranno successivamente nel nuorese e fino a giovedì 16 sosteranno a Tonara. Il cammino proseguirà quindi verso il Medio Campidano: dal 14 al 16 giugno le sacre spoglie saranno accolte dalla comunità di Gesturi. Il 15 è in programma il pellegrinaggio interdiocesano della santità da Laconi a Gesturi, dove alle 10 l’arcivescovo presiederà la santa messa. Dal 16 al 18 giugno l’appuntamento sarà a Barumini, la chiusura invece è prevista ad Arbus, nella chiesa di San Sebastiano dove le reliquie sosteranno fino al 20 giugno. In tutto nove soste, per rendere omaggio al santo padovano venerato in tutto il mondo e patrono in Italia di oltre cento località.