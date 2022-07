Sant’Anastasia, il Comune paga  

Prima causa chiusa e poco più di 250mila euro usciti dalle casse comunali per iniziare a mettere ordine e archiviare il mega contenzioso degli espropri di Sant’Anastasia. E soprattutto pagare quanto dovuto ai proprietari dei lotti che oltre vent’anni fa li hanno ceduti al Comune per realizzare l’attuale piano di zona. Una grana ereditata dall’attuale amministrazione - iniziata nel lontano 1994 - e che di fatto ha costretto a mettere da parte circa 7 milioni di euro - altri 500mila finanziati dalla Regione - per far fronte al debito (ipotetico). «Ora l’auspicio è chiudere le altre cause in corso in tempi rapidi con l’attivazione di un percorso di transazione che possa portare ad un accordo», il commento del vicesindaco Tore Sanna che sa di appello ai proprietari degli altri terreni ceduti che hanno presentato ricorso al Tar.

La discussione

Il tema di Sant’Anastasia è tornato al centro del dibattito politico con l’ultima delibera approdata in Consiglio comunale. Un atto che sancisce l’acquisizione sanante di alcuni lotti al centro del contenzioso dopo la prima sentenza esecutiva. Tutto legato al piano di edilizia convenzionata nella zona di Sant’Anastasia, progettato nel 1994 con oltre 250 alloggi previsti: 171 a carico delle cooperative, già realizzati da tempo, 88 appartamenti in capo invece ad altrettanti costruttori. Tutti distribuiti in un’area della località Sant’Anastasia, a pochi metri dal litorale quartese, di proprietà di una serie di privati. Priorità del Comune, quella di dare vita a un piano di zona con case a prezzi calmierati - destinate a quei cittadini con redditi medio bassi - da assegnare sulla base di una graduatoria. Nel 2003 il via agli espropri dei terreni privati, con una trattativa fra Comune e proprietari dei lotti che però non è andata a buon fine per tutti: alcuni hanno aderito, altri - non ritenendo valida la ricompensa offerta in cambio della cessione dei terreni - hanno rifiutato per poi presentare ricorso al Tar, innescando un mega contenzioso.

Gli strascichi

Una vicenda trascinata negli anni che ha costretto l’attuale amministrazione in Comune a vincolare circa 7 milioni di euro: 4 milioni derivano dall’avanzo dello scorso bilancio comunale, altri 3 milioni sono stati incassati dalla vendita di altre aree all’interno di Sant’Anastasia. Mentre mezzo milione è arrivato dalla Regione. Il procedimento di definizione dovrebbe essere in discesa dopo aver stabilito quanto dovuto a metro quadro, comprese le compensazioni per i ritardi: due punti fermi sui quali si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate. Un iter che - in caso di transazione - dovrebbe delinearsi dopo le dovute correzioni catastali sino al sigillo finale del notaio. «E i tempi sarebbero sicuramente più veloci rispetto al proseguimento di un percorso legale fatto di cause e ricorsi», ribadisce Sanna. Soluzione necessaria anche per trasformare il diritto di superficie in proprietà delle case acquistate a suo tempo, assegnare i lotti rimasti vuoti e completare il piano di zona.