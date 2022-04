Sant’Anastasia, espropri al capolinea 

Nel 2003 il via agli espropri dei terreni privati, con una trattativa fra Comune e proprietari dei lotti che però non è andata a buon fine per tutti: alcuni hanno aderito, altri - non ritenendo valida la ricompensa offerta in cambio della cessione dei terreni - hanno rifiutato per poi presentare ricorso al Tar, innescando di fatto un mega contenzioso con l’amministrazione di via Porcu trascinato per anni.

Sette milioni e 600mila euro per chiudere il contenzioso sugli espropri di Sant’Anastasia. L’attuale amministrazione di via Porcu definisce il debito accumulato dal Comune negli anni - con tanto di valutazione delle aree dell’Agenzia delle Entrate - e trova le risorse da versare ai privati: poco più di 7 milioni - fra avanzo di amministrazione dello scorso anno e risorse incassate dalla vendita di alcune aree all’interno dello stesso piano di zona - mentre la Regione ha garantito un contributo di 500mila euro. «Questo ci consentirà di chiudere le pratiche di esproprio e mettere finalmente la parola fine a un contenzioso durato troppi anni», commenta il vicesindaco Tore Sanna annunciando la copertura finanziaria per far fronte alle cause in corso contro il Comune.

La vicenda

Al centro del contenzioso il piano di edilizia convenzionata nella zona di Sant’Anastasia, progettato nel 1998 con oltre 250 alloggi previsti: 171 a carico delle cooperative, già realizzati da tempo, 88 appartamenti in capo invece ad altrettanti costruttori. Tutti distribuiti in un’area della località Sant’Anastasia, a pochi metri dal litorale quartese, di proprietà di una serie di privati. Priorità del Comune, quella di dare vita a un piano di zona con case a prezzi calmierati - destinate a quei cittadini con redditi medio bassi - da assegnare sulla base di una graduatoria.

Nel 2003 il via agli espropri dei terreni privati, con una trattativa fra Comune e proprietari dei lotti che però non è andata a buon fine per tutti: alcuni hanno aderito, altri - non ritenendo valida la ricompensa offerta in cambio della cessione dei terreni - hanno rifiutato per poi presentare ricorso al Tar, innescando di fatto un mega contenzioso con l’amministrazione di via Porcu trascinato per anni.

In tribunale

Le cause ancora in corso sono sei, con una sentenza esecutiva che condanna l’amministrazione comunale a pagare il valore dei lotti ceduti a suo tempo dai privati. Ed è su questa causa che si concentra la consulenza tecnica richiesta dall’attuale Giunta all’Agenzia delle Entrate, e che - a cascata - è servita per definire le altre cause di esproprio in corso concentrate a Sant’Anastasia.

Ora il contenzioso dovrebbe essere alle battute finali. «Vogliamo chiudere la partita il prima possibile, eliminare questo debito milionario a carico delle casse comunali e mettere in tranquillità tutti», sottolinea l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini. Soluzione che servirà anche per sbloccare l’iter per trasformare il diritto di superficie in proprietà delle case. Nei mesi scorsi il Comune ha dato il via alle istanze per i tre piani di zona, Santo Stefano, Sa Forada e Costa Bentu, mentre per Sant’Anastasia è necessario prima chiudere le cause in corso e perfezionare gli espropri di una serie di aree. «In questo modo il Comune diventerà proprietario anche dei lotti di Sant’Anastasia», spiega Vanini, «e potrà concedere il diritto di superficie o di proprietà a chi lo richiede».

