Sant’Ambrogio, una settimana di festa 

Dopo oltre vent’anni la parrocchia di Sant’Ambrogio ritrova la “voce” con il ritorno del suo storico organo a canne appena restaurato. Uno strumento simbolo della chiesetta all’ingresso di Monserrato, arrivato negli anni ‘50 ma guasto ormai da decenni, consegnato come nuovo proprio durante i festeggiamenti della Madonna in partenza oggi e che proseguiranno sino al fine settimana. Venerdì è in programma l’inaugurazione dell’organo con tanto di concerto. «Finalmente lo strumento ritorna a casa dopo cinque anni di lavori che lo hanno reso di nuovo funzionante», annuncia don Marcello Lanero, «ora tornerà a suonare per i fedeli».

Organi storico

Un organo storico che - stando ad alcune ricerche - sarebbe arrivato nella chiesa di Monserrato nel 1956, come risarcimento - ma non si sa da parte di chi - per i danni provocati dai bombardamenti del 1943 che lesionarono l’antico strumento settecentesco presente in quegli anni. «Ha un pregio affettivo, soprattutto per quelli della mia età che possono raccontare storie e vicende accadute attorno a questo strumento liturgico», ricorda Paolo Trudu, monserratino che di recente ricostruito la storia dell’organo a canne della parrocchia. «Ha animato, per sessant’anni e fino a qualche lustro fa, le celebrazioni più importanti», racconta, «Natale, Pasqua, Beata Vergine di Monserrato e Sant’Ambrogio, senza dimenticare le altre importanti feste come Corpus Domini, Pentecoste, Sacro Cuore, Immacolata, compresi matrimoni, funerali, ordinazioni sacerdotali».

Magia stoppata da oltre vent’anni a causa di un guasto dell’organo, un tempo a mantice e negli anni trasformato in elettrico. Poi la decisione dell’attuale parroco di Sant’Ambrogio - don Marcello Lanero - di farlo riparare. «Ci sono voluti cinque anni anni di lavori», racconta il prete, «finanziati in parte dalla Conferenza episcopale italiana, il resto dalla parrocchia con le tante offerte arrivate dai fedeli che non vedevano l’ora di risentire il suono dello strumento storico». Un impegno del sacerdote sostenuto dai tanti parrocchiani. «Il grazie più grande va a don Marcello che ha saputo portare avanti quest’iniziativa, sperando che l’organo a canne possa, ancora per altri decenni, animare le messe nella nostra parrocchia», aggiunge Paolo Trudu.

Una festa - quella della Beata Vergine - da sempre molto sentita dai monserratini. Si parte oggi con la vestizione della Madonna - alle 16,30 - mercoledì il clou dei festeggiamenti con la processione dalle 19, accompagnata da launeddas, gruppi folk e banda musicale Città di Monserrato. Venerdì - alle 21 - il concerto e l’inaugurazione dell’organo a canne.