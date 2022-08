Sant’Agostino, il borgo si rianima 

Uno dei novenari più importanti nel territorio del Guilcier, ricco di chiese campestri. Sant’Angostino, lungo la strada provinciale tra il paese e Santu Lussurgiu, si rianima con la presenza di tante famiglie e fedeli arrivati sia per la stagione delle vacanze ma anche per il grande momento della festa. Un calendario ricchissimo di eventi da martedì 16 al 4 settembre. Concerti, spettacoli, balli, sagre, pariglie e molto altro per la kermesse messa a punto ad Abbasanta dalla leva del 1982 in collaborazione con Comune, Pro loco, Consulta giovani, Unione dei Comuni del Guilcier, parrocchia Santa Caterina e Regione.

Il programma

Sia i festeggiamenti religiosi che quelli civili partono il prossimo 16 agosto. Alle 17, nella chiesa parrocchiale, verranno consegnate le bandiere e poi partirà il pellegrinaggio per accompagnare il simulacro del Santo nell’omonimo borgo campestre. Tutte le sere, alle 19, verranno celebrati rosario, messa e novena. Il 28, giorno della festa, alle 10 la messa accompagnata dal coro dell’associazione folcloristica Abbasantese. Il 4 settembre, alle 16,30, il rientro ad Abbasanta. Il 16 si inizia con una serata musicale, il 17 spazio ai balli sardi con il fisarmonicista Mattia Marras; per il 18 agosto è in programma una serata musicale con Matteo Scanu e il torneo di beach volley. Venerdì 19 il concerto con la tribute band dedicata ai Queen e il torneo di beach volley. Due gli appuntamenti per sabato 20: di sera animazione e giochi gonfiabili per bambini, di notte il concerto di Omar Pedrini che proporrà brani dai Timoria ad oggi. Ad aprire la serata Il Klan. Domenica 21, nel pomeriggio, l'esposizione e lavorazione di materiali e prodotti artigianali sardi, alle 20 la sagra della vitella a cura della Pro Loco. Di notte si prosegue con l'atteso concerto di Piero Marras e le olimpiadi “dell'Ignioranzia”. Per il 22 agosto è prevista una serata folkloristica e il torneo di beach volley. Il 23 serata musicale, intrattenimento e quizzone oltre che il torneo di beach volley, mentre il 24 agosto sarà la volta della sagra della pecora e a seguire una serata etnico folkloristica con il gruppo A ballare. Il 25 presentazione di un libro, a seguire Iskassiados in concerto (cover Ska) e beach volley. Grande attesa poi per il 26 agosto ,quando sul palco salirà Fausto Leali. A seguire Dj set Mint. Sabato 27 spettacolo di musica e varietà.

Sas Pariglias

Il 28 la scena sarà per la cinquantesima edizione de Sas Pariglias de Sant’Austinu. A seguire serata etnico folkloristica con il gruppo Armonia sarda. Ultimi due appuntamenti a settembre in piazza della Vittoria: il 3 “Guilcier rock”, rassegna musicale con gruppi locali, il 4 si chiude con “Guilcier balla”, rassegna folcloristica con gruppi locali.