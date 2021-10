Santa Maria, lavori entro fine anno 

La chiesa di Santa Maria di Betlem potrebbe vedere l’avvio dei cantieri per il restauro e la messa in sicurezza già entro la fine dell’anno. Il settore Lavori pubblici e Manutenzione del patrimonio del Comune ha indetto la procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori che è stata pubblicata il 21 ottobre con scadenza il 4 novembre. Sono passati oltre sei anni dai primi cedimenti nella chiesa sede dei Candelieri, quasi tre anni dalla presentazione del progetto di restauro della chiesa e del convento annesso. «Temevamo di perdere i finanziamenti mentre i danni aumentavano. Anche venerdì scorso c’è stato un altro cedimento - racconta padre Salvatore Sanna guardiano della comunità dei frati minori Conventuali che custodiscono il complesso - è caduta la testa di un angelo dalla cappella intitolata a padre Zirano».

I fondi

Oltre un milione e trecentomila euro (680 mila dal Mibact, 600 mila dalla Regione e 20 mila dal Comune) sono i fondi stanziati per mettere in sicurezza l’intero complesso monumentale simbolo della città. La comunità dei frati aveva sperato che l’inizio dei lavori, dopo il rinvio del 2019, avvenisse già un anno fa, nell’autunno del 2020, poi il covid, l’iter burocratico e le autorizzazioni ai progetti della Soprintendenza hanno allungato ulteriormente i tempi. Le infiltrazioni nel frattempo, con l’alternanza delle stagioni e l’umidità, hanno causato altri distacchi mitigati dalla rete di contenimento posta al di sotto della volta che consente l’utilizzo della chiesa, mentre continua ad essere interdetta la cantoria. A giugno 2015 si è verificato il primo distacco di alcune porzioni di intonaco della navata centrale. Il complesso attualmente presenta importanti cedimenti e problemi di staticità che interessano la facciata principale, il tetto, il conventino adiacente alla basilica e il campanile. Ad essere maggiormente colpita è la dimora cinquecentesca dei francescani, ora inagibile, dove si trova anche la cella che ospitò il martire beato Francesco Zirano. Ci vorrà un anno e mezzo per la fine dei lavori: «Nel frattempo la chiesa sarà accessibile - assicura Sanna - ma finalmente, dopo aver atteso tanto, la speranza di vedere l’inizio dei lavori appare più concreta».

