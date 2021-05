Santa Lucia, chiesa profanata 

La chiesa di Santa Lucia è stata profanata. Deturpata in piena notte da un gruppetto – si presume – di giovani che hanno sfoggiato la loro inciviltà imbrattando le mura della parrocchia di Assemini con scritte e disegni, messaggi indecifrabili conditi dal turpiloquio. Parte dei muri laterali della chiesa – da un centinaio di anni biglietto da visita della città per chi arriva da Decimomannu – sono inoltre invasi da buchi, come se fossero stati colpiti da picconate, pietre o oggetti di altro tipo.

Il Comune ha denunciato l’atto vandalico all’autorità giudiziaria e, nel frattempo, la polizia locale ha avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Il parroco

L’atto di vandalismo indigna la comunità asseminese. A partire da don Paolo Sanna: «Penso e spero che i responsabili siano ragazzini che abbiano già capito la gravità di ciò che hanno fatto», dice il parroco. «L’auspicio è che si fermino a riflettere su un’azione che, al di là della mancanza di rispetto per l’edificio religioso, evidenzia la totale assenza di educazione civica. Purtroppo questo non è il primo atto vandalico ed è grave anche quando i ragazzini imbrattano i muri di edifici non religiosi. In questo caso voglio comunque sperare non si sia trattato di un gesto mirato contro la chiesa di Santa Lucia».

Don Paolo Sanna apre al perdono e non chiude la sua porta davanti a chi sbaglia: «Ma la risposta migliore – sottolinea – sarebbe che i responsabili si rendessero conto dell’errore commesso per poi rimediare, dimostrando di aver capito».

Il Comune

Ferma la condanna degli amministratori comunali: «Faccio fatica a trovare le parole giuste», premette la sindaca Sabrina Licheri che assicura: «Le indagini sono in corso, l’autorità giudiziaria è stata informata e ci si sta attivando per ripulire le pareti da tanta maleducazione e ignoranza. Sono rimasta senza parole». In città c’è chi chiede il rafforzamento del sistema di videosorveglianza: «In tanti – continua la sindaca – sostengono che queste cose succedono perché non c’è controllo e non ci sono le telecamere. Non sono d’accordo: questi atti si verificano perché in tanti non sanno che cosa sia il senso del rispetto. Altro che telecamere: serve civiltà».

