Santa Greca, il museo mai nato 

Che fine ha fatto il progetto del centro pastorale e museale di Santa Greca? Durante la sagra del 2018 nell’edificio a fianco al santuario della compatrona di Decimomannu era stata posata la prima pietra di un sogno oggi interrotto. A distanza di tre anni infatti il museo non è stato ancora inaugurato: in paese ci si chiede a che punto sia il piano agognato da don Andrea Lanero, totalmente gestito dalla Chiesa, ma supportato anche dal Comune, con oltre 20 mila euro, e da offerte dei fedeli.

L’attesa

Nel 2018 sembrava quindi tutto pronto per l’inizio dei lavori di sistemazione dello stabile da dedicare al culto di Sant’Arega e da rendere disponibile alla confraternita con la custodia di cimeli, fotografie, e un excursus storico dell’evoluzione del culto della Santa e non solo. I ben informati parlano oggi di un piano a rilento, ma che comunque va avanti. Il rallentamento dell’iter sarebbe dovuto alle difficoltà legate all’emergenza Covid e, soprattutto, a un cambio del progetto: la parte museale rimane un punto fermo, ma si pensa a modifiche indispensabili per venire incontro alle necessità assistenziali della comunità. Don Andrea continua a lavorarci con impegno, ma al momento preferisce mantenere il massimo riserbo.

Il Comune

La sindaca Anna Paola Marongiu ricorda che «il progetto è della parrocchia, ma avevamo voluto comunque dare un contributo economico e di intenti per agevolare le operazioni di ristrutturazione e demolizione di parte dell’edificio. Continueremo a sostenere questa iniziativa importante per la comunità che mira alla conservazione e alla valorizzazione delle tradizioni religiose e civili in un luogo che fa da contorno al santuario della nostra Greca».

L’altro progetto

In attesa del museo, per valorizzare culto e tradizioni civili a inizio anno la Giunta aveva aderito a un piano ministeriale con il progetto “Il borgo di Santa Greca è in festa”: 60 mila euro per incentivare turismo tutto l’anno con attività culturali, archivi storici sulla sagra e progetti portati avanti dalle attività economiche locali. «In questo caso, il primo obiettivo è la creazione di opportunità̀ di sviluppo attraverso l’incubazione di imprese culturali, creative e innovative di comunità̀, volte a rafforzare l'offerta turistica e culturale all'interno del nostro paese», ricorda l’assessora Monica Cadeddu. «Il progetto valorizzerà le risorse del territorio, i luoghi di aggregazione e l’offerta turistica-culturale con tecnologie digitali e metodologie formative innovative».

