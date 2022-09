Santa Croce, bancarelle addio 

Oggi la città celebra la ricorrenza della Santa Croce che con la Madonna del Rimedio è una delle grandi feste storiche della città. Nella tradizione “Sa Festa Manna” è il Capodanno agricolo, la giornata in cui agricoltori e allevatori si incontravano in “Pratza e is bois” (la piazza dei buoi, sede del mercato bestiame che si teneva per tre giorni) per fare festa e programmare la nuova annata. Di quella festa, introdotta dai frati francescani presenti in città dal secolo XIII, ormai resta solo la parte religiosa. Quest’anno, per la prima volta, non ci saranno bancarelle, torronai e arrostitori: niente concessioni di spazio pubblico per motivi di sicurezza ed è subito polemica.

La ricorrenza

La festa religiosa per tradizione viene da sempre celebrata solennemente nella chiesa di San Francesco, depositaria della magnifica scultura lignea del Cristo cosiddetto del Nicodemo, opera di autore anonimo e datata tra il XIV e il XV secolo. La parte laica è ormai solo un susseguirsi di ricordi e di vecchie foto in bianco e nero. Cancellata dallo scorrere del tempo, dalla meccanizzazione e l’industrializzazione delle campagne, la fiera del bestiame che in “Pratza e is bois”, il foro boario oggi dedicato a Luigi Pintus che richiamava gli allevatori da tutte le parti della Sardegna, si è svuotata.

Festa a metà

Quest’anno in quello che fu il teatro a cielo aperto della “festa grande” di Oristano per la prima volta nella sua storia pluricentenaria mancheranno i torronai e gli arrostitori di muggini e anguille, i segni distintivi della festa tenuti in vita a fatica e grande amore fino all’anno scorso dal Comitato spontaneo di cittadini. Il Comune non ha concesso lo spazio pubblico agli ambulanti per «motivi di sicurezza dovuti ai lavori di costruzione della rotonda». Il Comando della polizia urbana aggiunge: «Avevamo ipotizzato di trasferire le bancarelle nello spazio mercatale di Torangius ma la proposta è stata bocciata dai commercianti che hanno ritenuto la locazione troppo distante dalla piazza dove da sempre si tenuta la festa laica vale a dire Pratza e is bois».