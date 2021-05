Santa Cristina, il paese si mobilita 

Per gli antichi muristenes di Santa Cristina la catena di solidarietà non si è fermata. Al gruppo di persone intente a raccogliere fondi per restaurarli dopo il crollo del tetto, si è aggiunta la generosità di tecnici (ingegneri, geometri, architetti) del paese che stanno predisponendo un progetto per ristrutturarli. Pronte a fare la loro parte anche le imprese edili del paese mettendo a disposizione manodopera gratuita per dare nuova luce alle caratteristiche casette in pietra del 1200. Restano da reperire le risorse per acquistare il materiale, ma rispetto a mesi addietro ora la mobilitazione generale fa ben sperare. Le piogge abbondanti di quest’inverno hanno dato il colpo di grazia ai muristenes di proprietà della parrocchia.

La mobilitazione

«I muristenes sono parte della nostra storia. Vederli ridotti nello stato in cui versano fa male, non possiamo accettare che un bene così importante e prezioso possa perdersi. Visto che non se ne stava occupando nessuno, abbiamo deciso di attivarci con una raccolta fondi. Abbiamo interpellato geometri, ingegneri e architetti del paese: ora stanno predisponendo gratuitamente un progetto da presentare alla parrocchia e poi in Comune», spiega Tore Firinu. Tore Demartis, componente della minoranza, afferma: «Se fossero stati assegnati in occasione delle novene a chi li chiedeva, si sarebbero potute portare avanti le manutenzioni e non si sarebbero ridotti in questo stato». Mariano Cuscusa, capogruppo di minoranza, evidenzia: “Bisogna trovare modi e tempi per intervenire. Sono parte della nostra storia e se non si fa qualcosa subito si rischiano danni maggiori. Oltretutto sono inseriti all’interno del parco di Santa Cristina e nello stato in cui versano non sono certo un bel biglietto da visita». Sull’importanza dei muristenes interviene anche Massimo Muscas, presidente della coop Archeotur che gestisce il parco archeologico: «L’iniziativa che si sta portando avanti è un'attestazione di sensibilità da parte della comunità. Se la raccolta fondi continuerà qualcosa siamo pronti a destinarla anche noi. I muristenes fanno parte della storia della comunità. Da quando il paganesimo ha lasciato il posto al cristianesimo, sono una realtà che ha iniziato a far parte del vissuto della comunità. In tempi normali la seconda domenica di maggio si sarebbe svolta la festa per Santa Cristina e il novenario si sarebbe animato».

Il Comune

Il capogruppo della maggioranza Paolo Cadinu evidenzia: “L'Amministrazione è più che dispiaciuta di quanto è accaduto, purtroppo in passato non si è mai arrivati a un accordo con la parrocchia che è proprietaria di queste strutture. Riteniamo più che positivo l'intervento della popolazione. Per quel che si potrà – ha concluso Cadinu - anche l'Amministrazione farà certamente la sua parte».

