Santa alleanza anti recensioni 

Fipe Confcommercio e Tripadvisor uniscono le forze a sostegno degli imprenditori vittime di insulti e minacce da parte degli anti-Green Pass e dei no vax, i quali continuano la loro campagna sui social e sullo stesso Tripadvisor, contro le attività che chiedono la carta verde. Lo fanno a suon di minacce, offese e recensioni false. E la pazienza dei gestori e proprietari delle attività commerciali è al limite.

«Cattiva pubblicità»

Di qui la richiesta della Federazione nazionale pubblici esercenti a Tripadvisor per un supporto. «Non possiamo continuare a tollerare la cattiva pubblicità che i no vax fanno ai nostri locali», dice Emanuele Frongia, presidente Fipe Confcommercio Sud Sardegna. Aldo Mario Cursano, vice presidente vicario di Fipe, spiega che «ci siamo battuti per un'introduzione più corretta del Green Pass, sottolineando l'impossibilità di svolgere attività di pubblico ufficiale. Sono arrivati i chiarimenti che attendevamo e l’uso del Green pass sarà meno burocratico nelle nostre imprese. Non è tuttavia accettabile che le frustrazioni di pochi si scarichino su quegli imprenditori che sono chiamati a far rispettare la legge».

La piattaforma

Fabrizio Orlando, direttore delle relazioni istituzionali della nota piattaforma di recensioni, spiega: «Fin dall’inizio della pandemia, abbiamo implementato linee guida specifiche a ciò che i recensori possono dire in relazione al Covid. Non autorizziamo recensioni che critichino le attività, ristoranti, alloggi o esperienze che siano, che seguono e adottano le regole stabilite dai governi nazionali, né tantomeno permettiamo recensioni che incoraggino i lettori ad ignorare le suddette regole in relazione al virus».

Tripadvisor promette: «Rimuoveremo anche i commenti negativi alle strutture che adottano politiche di sicurezza per contrastare la pandemia globale». E, rivolto alle attività: «Se chi le gestisce su Tripadvisor è preoccupato che una o più recensioni possano essere contrarie alle linee guida della compagnia, può riportarle attraverso il Centro di Gestione di Tripadvisor, una sezione del sito a disposizione dei gestori e completamente gratuita. Il nostro team di moderatori si occuperà di studiare la recensione in questione e determinare l’azione appropriata».