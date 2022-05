«Sanità, verifica sulle scelte Asl» 

Faccia a faccia oggi pomeriggio alle 16.30 fra il direttore generale della Asl di Oristano Angelo Serusi, i suoi più stretti collaboratori e il comitato spontaneo in difesa dell’ospedale Delogu e dei servizi sanitari nell’alto Oristanese. Organismo che dal 2018 porta avanti una battaglia costante per difendere la sanità pubblica nell’area vasta della Sardegna centrale che comprende in particolare Guilcier e Barigadu.

L’attesa

Un incontro importante, auspicato da tempo e che servirà per analizzare la situazione dopo qualche mese dall’insediamento del nuovo capo della sanità provinciale. «Avevamo detto di voler dare alcuni mesi di tempo al nuovo direttore della Asl per assumere conoscenza piena del disastro lasciato a Ghilarza, Bosa e Oristano dai vari responsabili che si sono alternati nel tempo – spiega il portavoce Raffaele Manca – Passato il primo trimestre, già nel mese scorso, abbiamo rappresentato l’esigenza di una verifica sulla scelta tecnica della Asl relativamente all’utilizzo di risorse ordinarie e dei fondi europei del Pnrr. Allo stesso tempo avevamo sottolineato l’urgenza di riaprire il Reparto di Medicina e di riattivare l’attività di day surgery». Cosa avvenuta qualche giorno fa e che potrà consentire di dare vitalità al Delogu, utilizzato per ospitare i pazienti affetti da Covid.

L’incontro

Il direttore Serusi arriverà accompagnato dal direttore sanitario Antonio Maria Pinna e da Alessandro Baccoli, nominato dallo stesso Serusi come figura di raccordo dei servizi ospedalieri di Ghilarza e di Bosa con quello di Oristano. «Il comitato – evidenzia Manca - intende sollecitare una valutazione congiunta del primo periodo di lavoro degli operatori del presidio di Primo intervento e chiedere un intervento serio per raccordare meglio quest’ultimo con i servizi di Radiologia e di laboratorio, anche con lo strumento contrattuale delle prestazioni aggiuntive. Non sfugge poi che la piena riattivazione dei servizi ospedalieri rimane pura utopia senza il supporto di un adeguato intervento per superare le gravissime carenze di organico, sia in campo medico che in campo infermieristico. E manca ancora come è mancato negli ultimi anni, un intervento programmato per portare in una sede dignitosa gli uffici che oggi trovano spazio in una struttura privata con grave dispendio di risorse pubbliche che potrebbero garantire, invece, la riqualificazione di un intero piano del Poliambulatorio di via Santa Lucia, oggi desolatamente vuoto e abbandonato».