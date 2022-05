Sanità, spunta l’asse Nieddu-Udc  

La Giunta, intanto, si è riunita ieri ma ha rinviato a lunedì la nomina del direttore generale della Asl di Lanusei, posizione rimasta vacante dopo le dimissioni di Luigi Cugia nello scorso mese di febbraio. Indicazione che il presidente Solinas sta valutando in questi giorni di trattative frenetiche in vista del rimpasto dell’Esecutivo.

Gli attriti, anche forti, esistono invece con le opposizioni. Daniele Cocco (Leu) ha ricordato che il «il nuovo sistema sanitario regionale, nelle intenzioni della Giunta, avrebbe dovuto dare più autonomia alle otto Asl regionali». Tuttavia, «le linee guida vanno in senso opposto, con la moltiplicazione delle strutture complesse in capo ad Ares (ben 23) senza dare alle singole Asl alcuna possibilità di autonomia operativa». Per questo motivo il vicepresidente della commissione Sanità ritiene «urgente la modifica degli indirizzi perché se le decisioni sono accentrate e prese dai dirigenti di Ares risulta impossibile attuare la riforma». Le linee guida dovrebbero ottenere il parere della sesta commissione non prima della prossima settimana, a quel punto le aziende avranno sessanta giorni di tempo per l’approvazione degli atti aziendali. In questi due mesi dovranno essere nominati anche i direttori sanitari e amministrativi delle Asl, considerato che è necessaria la loro firma per il via libera agli atti aziendali.

L’attuazione della riforma sanitaria accende il dibattito politico e la maggioranza fa quadrato attorno all’assessore Mario Nieddu. «Tra noi e il responsabile della Sanità c’è la massima sintonia e convergenza su alcuni punti da modificare del documento della Giunta sulla riorganizzazione dei servizi sanitari», ha detto ieri il leader dell’Udc Giorgio Oppi con riferimento agli indirizzi per l’adozione degli atti aziendali delle nuove Asl. «Com’è naturale che sia, e l’assessore ne aveva già discusso con i direttori generali», ha chiarito il decano dell’Assemblea, «c’erano alcuni punti da affinare e modificare, lavoro che abbiamo svolto in un clima di grande condivisione con Nieddu». Col quale, ha ribadito, «non esiste e non è mai esistita alcuna contrapposizione».

Il nodo atti aziendali

Nomina rinviata

Su questo fronte è imminente la convocazione di un vertice di maggioranza con tutti i segretari dei partiti del centrodestra ai quali il governatore dovrebbe sottoporre il patto di legislatura per gli ultimi due anni di mandato e comunicare le decisioni prese sulla rivisitazione della squadra. Il rimpasto dovrebbe concretizzarsi entro la prossima settimana. Dopodiché, probabilmente il presidente provvederà anche a nominare il Cda dell’Ersu Cagliari: ieri all’Università di Cagliari, durante l’inaugurazione dell’anno accademico, il rappresentante degli studenti Francesco Stochino ha protestato per il ritardo, provocato dai «presunti rimpasti» in Giunta.

