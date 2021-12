«Sanità snobbata dai politici» 

Gli interventi programmati sono bloccati da mesi, quasi tutti i reparti sono in affanno e «ormai il destino del San Martino e dell'assistenza sanitaria del nostro territorio sembrano segnati». Quello che fino a qualche giorno fa era solo un preoccupante dubbio adesso per il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano è una quasi certezza. «Siamo arrivati a questa consapevolezza nel momento in cui con il rischio della chiusura del Cto di Iglesias, il sindaco è sceso in campo insieme a tutti i suoi colleghi del territorio occupando l'ospedale» fanno notare le portavoce del Comitato. Una mobilitazione che ha portato subito a un risultato mentre a Oristano «tutto è fermo» denunciano annunciando nuove manifestazioni.

La protesta

Per il Comitato il “caso Iglesias” è emblematico. «Due giorni sono bastati perché la forza politica del consigliere regionale della zona si manifestasse con una delibera dell'assessorato in cui si afferma che gli interventi programmati verranno sospesi ma gli anestesisti e ortopedici del Brotzu daranno supporto ai colleghi del Cto di Iglesias» ricordano in una nota. A Oristano invece gli interventi programmati sono bloccati da quasi venti mesi, con difficoltà si fa fronte alle urgenze «ma non importa niente a nessuno. E questa situazione è emblematica dello scarso o insufficiente peso dei consiglieri regionali, eletti dagli oristanesi».

Le criticità

A ciò si aggiungono i problemi e «le promesse mai mantenute dalla direzione ospedaliera rispetto a prestazioni aggiuntive degli anestesisti di Nuoro: dodici ore una volta alla settimana. Come se negli altri sette giorni ai pazienti fosse impedito di fratturarsi» vanno avanti. E ancora ricordano la promessa per il rientro di un’anestesista dalla maternità e l’arrivo di tre pediatri entro dicembre. «Di certo c'è solo che due pediatri andranno in pensione tra qualche giorno e che, con l'organico ridotto a sei medici, non si garantiranno neppure i servizi essenziali». Con tutti i problemi che a cascata peseranno sull’assistenza ma anche sul reparto di Ostetricia.

L’affondo

«Ci chiediamo se gli oristanesi abbiano preso coscienza della gravità della situazione e se le istituzioni locali siano disponibili a mettersi alla testa dei propri cittadini per rivendicare il diritto alla salute». Infine annunciano nuove manifestazioni. «Non appena sarà possibile, organizzeremo una mobilitazione richiamare l'attenzione di una politica regionale muta, cieca e sorda rispetto al grido di aiuto della provincia».