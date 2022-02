«Sanità, situazione gravissima» 

Scende in campo anche la Chiesa arborense a ribadire l’urgenza di trovare soluzioni ai problemi della sanità oristanese. Un lungo intervento mentre proprio ieri la parlamentare Lucia Scanu in visita al San Martino ha assicurato un ennesimo intervento per sollecitare soluzioni alla carenza di organico. «Al Ministro continueremo a chiedere un incremento di personale, così da sanare tutte le evidenti e attuali lacune».

L’arcivescovo

L’arcivescovo padre Roberto Carboni deposita ai piedi di Sant’Archelao nel giorno che Oristano lo invoca suo protettore, sofferenze e speranze. «È necessario non chiudere gli occhi davanti alle criticità, guardando anzi a quanto si può e si deve fare». E di “cose da fare” l’arcivescovo non ne dimentica una. A iniziare dalla Sanità, disastrata e devastante soprattutto per le persone più deboli. «Non per ripetere -scandisce l’arcivescovo della Chiesa arborense padre Roberto- temi già conosciuti e senza voler fare inutili semplificazioni di una questione complessa, ma come porre rimedio alla gravissima emergenza in cui a Oristano si trovano le strutture sanitarie da tanti reparti dell’ospedale San Martino all’Hospice? Ormai da molti mesi numerose sono state le manifestazioni di protesta di cittadini, associazioni e rappresentanti delle istituzioni, ma la situazione resta ancora gravissima. Tutto ciò ci interroga. La Chiesa ha da tempo intrapreso un cammino sinodale che la sta portando a promuovere ascolto, dialogo, accoglienza al suo interno ma anche verso tutte le realtà del mondo civile. Sarà questo il momento opportuno per una ripartenza comune, nel segno della collaborazione tra chiesa, scuola, famiglie, istituzioni, terzo settore». Padre Roberto ricorda la celebrazione nella giornata del malato della Messa nella cappella del San Martino con medici, infermieri e malati. «Ho colto – dice- anche quell’occasione per lanciare un messaggio che i malati non sono dimenticati. Ho ringraziato il personale sanitario per l’impegno senza dimenticare che Oristano soffre una sanità insufficiente». I giovani con i disagi moltiplicati dalla pandemia. «Chi li ascolterà, chi si metterà in gioco per dare loro altre possibilità? Tutti siamo chiamati a pensare un progetto comune».

La Asl

Intanto ieri l’Asl ha comunicato che è stato pubblicato da Ares Sardegna, il bando per l’assunzione di nuovi pediatri da destinare al San Martino di Oristano. «Si tratta di un’azione concreta messa in campo dalla nostra Asl – spiega il direttore generale dell’Azienda socio-sanitaria locale di Oristano Angelo Maria Serusi – per dotare il reparto di Pediatria di almeno quattro ulteriori medici, che andranno a sommarsi a quelli già presenti e a sostituire le figure recentemente andate in pensione». Una selezione per soli titoli, affidata ad Ares, che dovrebbe accorciare i tempi. «Accanto al bando per i nuovi pediatri, ieri è stata pubblicata dalla Asl di Oristano la delibera, con il relativo avviso, per il conferimento di un incarico libero professionale a un medico con esperienza in diabetologia pediatrica», fa sapere la nota Asl, «dovrà raccogliere il testimone della professionista, di prossimo pensionamento, a cui sono stati affidati finora i piccoli pazienti diabetici della provincia».