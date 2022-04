Sanità, servizi a singhiozzo 

È allarme sanità a San Gavino con alcune situazioni critiche che andranno a danno dei pazienti dell’intero territorio, come la chiusura del poliambulatorio di via Nurazzeddu e l’interruzione, fino a oggi, del servizio di prenotazione telefonica degli esami di laboratorio. Ma non solo: al “Nostra Signora di Bonaria” fino a martedì sarà sospesa l’attività del nido e le mamme non potranno partorire in ospedale. «La contemporanea assenza giustificata di alcuni medici – spiega il direttore sanitario del nosocomio Sergio Pili – ci ha costretti a sospendere le attività, e questo impone anche la chiusura temporanea del punto nascita. In questi giorni, per l’effettuazione del parto, le donne dovranno recarsi in altri nosocomi».

«Se ne parli in Aula»

Intanto preoccupa la situazione del poliambulatorio di via Nurazzeddu che rischia la chiusura: la Asl del Medio Campidano non intende rinnovare il contratto d’appalto e si parla di un trasferimento di servizi anche in altri paesi del circondario. Lo denuncia con forza il consigliere del gruppo misto Stefano Altea: «La chiusura o lo spostamento del poliambulatorio sarebbe un ulteriore segnale di indebolimento dei servizi sanitari locali. Dopo farmacia e diabetologia sarebbe l'ulteriore dimostrazione di mancanza di attenzione dalla parte politica verso i bisogni dei nostri compaesani. Io e il consigliere Nicola Orrù abbiamo presentato la richiesta di una riunione urgente in Consiglio comunale per discutere di questo grave problema, ma finora non c’è stata nessuna convocazione».

I sindacati

Sono in prima linea per la difesa del servizio i sindacalisti della segreteria della Cgil Gabriele Virdis e Luciana Mele: «Come Camera del lavoro chiederemo di avere un colloquio col direttore sanitario per capire le reali intenzioni della Asl rispetto al poliambulatorio. Da un recentissimo scambio col Comune abbiamo appreso che l’amministrazione è in grado di offrire locali alternativi in cui accogliere quei servizi ma la Asl parla di trasferimento: temiamo che questo faccia parte di una strategia più generale, che tende a privilegiare l'accentramento piuttosto che la diffusione dei servizi stessi, cosa che non incontrerà certo il nostro favore».