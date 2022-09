«Sanità, senza assunzioni il Brotzu muore» 

«Ci aspettavamo dalla direzione generale un approccio differente – incalza Gianfranco Angioni responsabile regionale Usb Sanità – è fondamentale analizzare le gravissime problematiche organizzative che interessano i due presidi ospedalieri di questa azienda, il San Michele e il Businco. Assistiamo invece a una chiusura totale da parte di una dirigenza che riteniamo inadeguata». Per i sindacalisti ora non ci sono più i presupposti per cercare ancora un dialogo con i vertici dell’azienda.

La «sanità del Brotzu è ormai al collasso», ripetono, e annunciano subito un’altra mobilitazione: «La politica non può girarsi dall’altra parte, giovedì prossimo saremo sotto il palazzo del Consiglio regionale a Cagliari per farci sentire anche da loro», ribadiscono.

Fischietti, striscioni, bandiere e tanta rabbia. Sono una settantina gli infermieri e gli operatori sociosanitari che ieri hanno lasciato i reparti per aderire allo sciopero organizzato davanti all’ospedale Brotzu di Cagliari da Usb sanità, Fsi, Nursing Up, Nursind e Cisna.

Le motivazioni

Al centro della protesta i turni massacranti, gli stipendi bassi, gli straordinari non pagati, le ferie e i permessi negati, le continue reperibilità, ma anche la carenza di personale. «Senza assunzioni l'Arnas Brotzu muore. Vogliamo tutti le dimissioni della direttrice generale e del suo staff», urlano i manifestanti.

I reparti

«Si solo rivelati incapaci nel gestire un’azienda ospedaliera così importante e complessa. Qui regna il caos. Non è stato adottato un piano organizzativo per le attività di trapianto e i vari regolamenti adottati per l’orario di servizio e per le pronte disponibilità sono peggiorativi rispetto a quanto impone la norma», aggiunge ancora Angioni, evidenziando che «le condizioni di lavoro sono diventate disumane con i conseguenti ritardi ai bisogni assistenziali. All'interno dei vari servizi sanitari, dei reparti internistici, chirurgici, rianimatori e dei pronto soccorso la rabbia è tanta e ormai incontenibile». Ed è anche l’impotenza di non poter garantire, a causa delle numerose criticità con cui si scontrano, un adeguato servizio ai pazienti che crea, in Oss e infermieri, uno stato di malessere e frustrazione.

La fuga

«Tanti colleghi sono stati costretti a licenziarsi per non finire in analisi – attacca Diego Murracino del Nursing Up – sono diversi quelli che oberati di lavoro e inappagati per le modalità con cui sono costretti a svolgerlo, rischiano di cadere in depressione. Non solo, facciamo spesso da parafulmini con i pazienti, che, anche in maniera violenta, si sfogano con noi per i disagi che subiscono».

I malumori, però, se le cose non cambieranno sembrano destinati a crescere. «Manca il confronto, l’azienda deve dialogare con i sindacati, non può continuare a portare avanti in modo unilaterale le decisioni senza tenere realmente conto delle esigenze di lavoratori e pazienti», sottolinea ancora Marco Pulisci responsabile regionale Fsi.

Il concetto ribadito da Fabrizio Anedda, responsabile regionale Nursind e Gianni Congiu del Cisna: «I lavoratori sono privati del recupero psicofisico post turno, mancano le tutele e ora la rabbia è davvero tanta».

Emergenza urgenza

Intanto – comunica l’Areus – è stato prorogato fino al 30 settembre il Piano del potenziamento estivo del Servizio territoriale di emergenza urgenza del 118 avviato il 15 giugno, «in considerazione dell’elevato afflusso turistico previsto per settembre nelle principali località balneari».

