«Sanità, per il Sulcis soltanto le briciole» 

Pochi proposte e fondi scarsi per la sanità in ginocchio del Sulcis Iglesiente nelle previsioni della Regione.

L’allarme

«Riteniamo contraddittoria la ripartizione e la collocazione delle nuove strutture di assistenza nel nostro territorio, soprattutto nelle realtà con media densità di popolazione»: a lanciare l’allarme è il presidente dell’Opi Carbonia Iglesias Graziano Lebiu, dopo aver analizzato la bozza del Piano regionale dei servizi sanitari presentato a tutti gli Ordini Professionali della Sardegna. Lebiu punta il dito sul criterio utilizzato per la distribuzione delle nuove strutture annunciate per il Sulcis Iglesiente: «Sono previste soltanto una nuova Casa della salute e un ospedale di comunità a Iglesias e un ospedale di comunità a Sant’Antioco - prosegue Lebiu - se la programmazione del Piano si fonda anche dalla conoscenza dei territori, i 142 mila abitanti del nostro, si chiederanno come mai in 1.500 chilometri quadrati siano programmate solo 3 strutture, mentre in altre aree come quella del cagliaritano, dove tra Siliqua, Decimomannu, Assemini e Elmas, ne sono previste sei in 338 chilometri quadri per 36 mila abitanti».

Le reazioni

Per il sindaco di Carbonia Pietro Morittu è indispensabile il confronto con le parti in causa: «Analizzando la bozza del Piano, su Carbonia e sul territorio del Sulcis si nota la mancanza di alcuni presidi fondamentali. Si prospettano ancora varie opportunità di raffronto ed è necessario che tutto il Sulcis Iglesiente determini una forte mobilitazione in materia di sanità e salute. Per quanto attiene nello specifico la città di Carbonia, rivendichiamo quanto previsto dalla riforma precedente, ovvero la realizzazione del Dea di primo livello, ma anche la creazione dell’Ospedale di Comunità o l’evoluzione della Casa della Salute come indicato dal piano».