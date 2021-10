Sanità, pazienti in fuga e disservizi 

Presidi ospedalieri chiusi, altri in grave difficoltà, 127 mila cittadini per i quali è divenuta un’impresa accedere ai servizi sanitari nazionali, cento posti letto persi dai presidi ospedalieri d’Iglesias e Carbonia, infermieri che hanno cessato l’attività lavorativa e non sono mai stati rimpiazzati, chiusura di unità operative e servizi.

La situazione

Il terremoto che da anni continua ad investire la sanità nel Sulcis Iglesiente, pare non accenni a diminuire quell’intensità che mette in discussione la tutela ed il diritto nella sanità pubblica, ospedaliera e territoriale. Il presidente dell’Opi Carbonia Iglesias Graziano Lebiu lancia l’allarme per una situazione arrivata al limite: «In base ai dati Istat forniti in occasione dell’audizione sulla manovra finanziaria di fronte alle commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato per il 2019 - spiega Lebiu - abbiamo elaborato il dato sul totale della popolazione del Sulcis iglesiente. Ne consegue che nel nostro territorio 4200 cittadini rinunciano a visite ed esami per problemi alle liste d’attesa e 8636 si astengono per motivi economici. Negli anni c’è stato un imponente indebolimento delle strutture sanitarie che ha causato la chiusura di due presidi: il Santa Barbara e il Crobu. Si sono persi decine e decine di posti letto, attualmente Iglesias ne conta 91 e Carbonia 166. Ottanta infermieri non più in servizio non sono mai stati rimpiazzati, ad oggi 133 sono operativi ad Iglesias e 149 a Carbonia. Inoltre sono andate perdute 15 tra unità operative e servizi tra i diversi presidi ospedalieri; pediatria, endoscopia, neuropsichiatria infantile e urologia al Sirai, ginecologia ed ostetricia, chirurgia pediatrica, anatomia patologica, medicina nucleare, case famiglia a Carbonia, Fluminimaggiore e Villarios, sale prelievi e medicina specialistica. Per non parlare del declassamento dei pronto soccorso e pediatria al Cto di Iglesias. Sono stati anche finanziati quasi 4 milioni di euro per dei reparti Covid mai entrati in funzione e che avrebbero potuto portare 12 posti letto di terapia intensiva al Santa Barbara».

Pazienti in fuga

«Si costringono i cittadini a rivolgersi al privato o recarsi a Cagliari - dichiara Giovanni Zedde, Fp Cgil - e riscontriamo una perdita di dipendenti; amministrativi, tecnici, ma soprattutto di infermieri e di medici. Un deficit voluto perché molti lavoratori vengono spostati in altre Asl e da noi non arriva nessuno. Basti pensare alla situazione delle nostre radiologie, dove si lavora soltanto per l’utenza interna, mentre per quella esterna è tutto demandato al privato, che però avendo dei debiti di spesa non riesce a soddisfare tutte le richieste. Non siamo più in grado di fornire gli adeguati servizi, abbiamo delle risonanze magnetiche sofisticate ma non facciamo più nessun tipo di prestazioni per la prevenzione. Occorre agire nell’immediato; l’Ats non dovrebbe consentire ai dipendenti di scegliersi il posto dove lavorare, ma deve ripartire le assunzioni a seconda delle priorità che esistono nei vari territori».