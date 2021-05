Sanità negata nei cinque paesi senza medico 

«Chiediamo un urgente intervento a garanzia della sanità per questo contesto montano che rappresenta in Sardegna una vera isola nell’Isola». Inizia così la lettera di cinque sindaci della Barbagia di Seulo inviata a tutte le istituzioni regionali per ricordare l’emergenza sanitaria nei piccoli Comuni dove manca il medico di base e l’assistenza è quasi inesistente. Renato Melis di Esterzili, Marcello Cannas di Seui, Francesco Usai di Ussassai, Barbara Laconi di Sadali, Enrico Murgia di Seulo fanno quadrato e cercano di unire le forze per lanciare l’ennesimo appello disperato.

La lettera

Il documento è stato sottoscritto e redatto anche in seguito alla comunicazione formale di rinuncia al rinnovo del contratto da parte di Alice Laconi, la giovane specializzanda che aveva assunto l'incarico a tempo determinato, per il servizio accorpato di assistenza di base di Esterzili e Seulo. Un contratto semestrale in scadenza il prossimo luglio che avrebbe potuto essere rinnovato fino a ottobre. Al momento, per questa ragione, a destare maggiori preoccupazioni è proprio il servizio di Esterzili e Seulo che rischia di collassare come avvenuto a Ussassai e Seui.

Incarichi a tempo

L'assistenza primaria in questi anni, in seguito al pensionamento dei medici titolari (2017 Seui e Ussassai, 2014 Esterzili e Seulo) nella Barbagia di Seulo è andata avanti attraverso incarichi a tempo determinato e la detrazione del 30 per cento sugli onorari dei professionisti. A Seui e Ussassai la crisi era esplosa il primo gennaio: il servizio è rimasto scoperto, tutti i bandi pubblicati sono andati deserti e i salti mortali fatti dalla Assl di Lanusei hanno portato appena ad un'approssimazione di continuità al servizio: sei ore complessive di ambulatorio a settimana in ciascun comune. «I cinque paesi – affermano i sindaci - sono prevalentemente costituiti da persone anziane e quindi esposte a maggiori condizioni di rischio sanitario e nella maggioranza dei casi prive di possibilità di spostarsi con mezzi propri o pubblici; questi ultimi addirittura risultano scarsamente presenti e frequenti, spesso non garantendo neanche il collegamento verso gli ospedali di Isili e Cagliari».

L'appello alle istituzioni

L'appello rivolto alle istituzioni segnala la necessità di impiegare questi tre mesi di preavviso dati dalla dottoressa Alice Laconi, con senso di responsabilità ma anche generosità verso i pazienti, per correre ai ripari. Il documento evidenzia le fragilità di un territorio e di un sistema sanitario messo a dura prova dalla carenza cronica di risorse umane, dall'emergenza Covid, dal disincentivo per i medici assunti a tempo determinato con la detrazione del 30 per cento sugli onorari, il numero poco rilevante di mutuati per Comune. «Ci sono voluti tre anni a dichiarare le sedi carenti di medicina generale di Ussassai e Seui - dice Francesco Usai - oltre due mesi per approvare le graduatorie eppure manca il riconoscimento di zona disagiata, passaggio fondamentale a garantire premi e indennizzi per compensare i numeri esigui di mutuati e portare medici in questi paesi». Renato Melis ricorda che i centri del territorio fanno i conti con «lo spopolamento, la carenze delle infrastrutture dei collegamenti, le distanze significative dagli ospedali di riferimento, un'elevata incidenza di anziani con pluripatologie, non si può mandare alla deriva la medicina territoriale"

