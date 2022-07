«Sanità, mancano 105 medici» 

Una grave carenza di medici e servizi nelle strutture ospedaliere, una quasi totale disfunzione di tutte le comunità periferiche che lamentano la mancanza dei medici di base, di pediatri, di guardie mediche e turistiche e di punti prelievi; per Pietro Cocco la conferenza socio sanitaria fra i sindaci ha prodotto l’esigenza di richiedere al più presto un incontro con il presidente della Regione: «Ci confronteremo con dei dati e dei numeri certi, considerando che gli ultimi due incontri con la direzione Asl e l’assessore alla Sanità non hanno prodotto risultati, dobbiamo capire a chi dobbiamo rivolgerci e di conseguenze decidere come procedere».

«Abbiamo fatto il punto ed il dato emerso è preoccupante. - racconta il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco - Complessivamente nel Sulcis Iglesiente mancano 105 medici e 120 infermieri fra tutti quelli che dovrebbero essere dislocati nelle strutture ospedaliere e nella medicina territoriale. Si tratta di una cifra incredibile che testimonia il disservizio esistente. Non possiamo star fermi e consentire che si prosegua in questo modo».

Uniti in un unico fronte per riportare all’attenzione del presidente della Regione Christian Solinas le criticità che stanno affossando il sistema sanitario territoriale. Sono i 23 primi cittadini del Sulcis iglesiente che nella giornata di ieri si sono riuniti a Carbonia in una conferenza socio sanitaria per discutere e analizzare la situazione di profonda crisi che da ultimo, ha visto produrre la chiusura temporanea del Pronto soccorso del Cto d’Iglesias.

I sindaci

Appello alla Regione

Per il sindaco di Carbonia Pietro Morittu occorre accelerare i tempi per trovare le giuste soluzioni: «Perché nelle prossime settimane la situazione sarà sempre più difficile e dobbiamo tenere alta la mobilitazione e aprire ad un’ipotesi di confronto con dei livelli istituzionali superiori». Intanto lo stesso sindaco di Carbonia considerando la crescita esponenziale di nuovi contagi da Covid, richiede l’apertura dell’hub vaccinale: «Essendo Carbonia per dimensioni il polo di riferimento del territorio sulcitano - si legge nel comunicato stampa - si richiede l’apertura del centro vaccinale».

Il pronto soccorso

Per il sindaco d’Iglesias Mauro Usai è arrivato il momento di riaprire il Pronto soccorso del Cto chiuso da quasi due settimane: «Prima dell’interruzione del servizio i medici in quello del Sirai erano sei. - dichiara Usai - Ora so che il numero è quasi raddoppiato, eppure il servizio ad Iglesias non è stato riaperto e la situazione peggiora ogni giorno che passa».

Ma per la direttrice generale della Asl Sulcis Giuliana Campus, la notizia diffusa sui social dal sindaco di Iglesias è priva di ogni fondamento: «Smentisco categoricamente, non abbiamo al momento i numeri per poter garantire il servizio di entrambi i Pronto soccorso - spiega - Stiamo valutando le possibili soluzioni e rimaniamo in attesa di risposte da parte di Ares. Garantisco che appena sarà possibile il Pronto soccorso del Cto verrà riaperto>.

