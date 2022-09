Sanità malata, reparti chiusi e liste d’attesa infinite 

È una mobilitazione continua e inarrestabile quella per la sanità, in ogni angolo della Sardegna. «Assistiamo alla chiusura dei reparti ospedalieri, dei pronto soccorso, all’aumento delle liste d’attesa e della mobilità interna ed esterna alla regione, al disagio crescente degli operatori sanitari che arrivano addirittura a licenziarsi per l’insostenibilità dei turni di lavoro». Dopo i sindaci e gli amministratori locali di ogni colore politico, i malati, le associazioni, i comitati, dopo tante proteste e incontri pubblici per reclamare cure e assistenza, tornano un’altra volta in campo i sindacati, che annunciano l’inizio di un nuovo percorso e di un prossimo documento di sintesi che sfoceranno in una grande manifestazione a ottobre, per dire che così non si può andare avanti.

«Situazione drammatica»

I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Samuele Piddiu, Gavino Carta e Francesca Ticca, si sono ritrovati ieri per un’analisi del quadro complessivo, da cui sono emerse tutte le criticità dei territori che lottano per difendere il diritto alla salute, e hanno sottolineato che «in attesa dell’avvio delle nuove Aziende sanitarie territoriali dopo il superamento della Asl unica, la drammatica situazione ormai generalizzata non è accettabile, sono urgenti interventi che sappiano dare risposte ai cittadini e ai lavoratori del settore».

Una mobilitazione regionale che si affianca a quelle provinciali, con le segreterie che dichiarano lo stato d’agitazione. «Le ripercussioni sul territorio cagliaritano della riforma della sanità sono tragiche», avvertono Nicola Cabras (Fp Cgil), Massimo Cinus (Fp Cisl) e Guido Sarritzu, Attilio Carta e Pietro Lutzu (Uil Fpl). «La riforma, nata con l’intento di riavvicinare la sanità ai territori, superando la centralizzazione dell’ex Ats, sta generando un pasticcio gestionale e organizzativo di difficile risoluzione. E in questo caos si vive con liste d’attesa interminabili, affollamento dei pronto soccorso, carenza degli organici, assenza di linee guida per definizione degli atti aziendali (indispensabili per dare un’organizzazione alle aziende sanitarie pubbliche), mancata assegnazione dei fondi e delle strutture alle aziende».

Gli ospedali