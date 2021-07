Sanità malata, la rivolta dei sindaci 

Ultimatum dei sindaci galluresi all'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu: se non arriveranno i medici per gli ospedali e per i disastrati servizi territoriali, le comunità del nord est dell’Isola manifesteranno davanti al Consiglio regionale. È questo l’esito dell’audizione dei primi cittadini di Olbia, Tempio, Arzachena e La Maddalena, sentiti ieri mattina dai consiglieri della Commissione Sanità, presieduta da Domenico Gallus. All’ordine del giorno c’era il collasso del sistema sanitario gallurese. Le parole dell’assessore Mario Nieddu (che ha promesso l’invio di otto anestesisti, per tappare le falle degli organici ospedalieri) non sono servite a rasserenare il clima. L’audizione è iniziata nel peggiore dei modi, perché i primi cittadini, prima di entrare in aula, hanno saputo che in molte località costiere mancheranno le guardie turistiche.

«Basta promesse»

ll sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda (a nome di tutti i comuni rappresentati nella Conferenza socio sanitaria) ha ricordato lo smantellamento della medicina territoriale. Migliaia di persone non hanno più servizi pediatrici, consulenze di ostetricia e manca il personale per le guardie mediche. Ha detto Ragnedda: «È inaccettabile continuare a sentire promesse, ci servono atti concreti». Il Comune di Olbia era rappresentato dal vice sindaco, Michele Fiori, che ha spiegato la difficile situazione dell’ospedale di Olbia. Il Giovanni Paolo II rischia la chiusura di servizi e reparti fondamentali (blocco operatorio) a causa della mancanza di anestesisti. Anche il sindaco di Tempio, Gianni Addis, è stato durissimo, ha fornito alla Commissione una lunga lista di disservizi. «Parlate di mancanza di medici – ha detto Addis - ma cosa c’entra questa tematica con il cattivo funzionamento del Centro unico di prenotazione?».

Medici trasferiti

Male l’ospedale di Olbia, dunque, e male il Paolo Dettori di Tempio. La ciliegina sulla torta l’ha messa il primo cittadino di La Maddalena, Fabio Lai: «Mentre in Gallura siamo preoccupati a causa delle numerose presenze turistiche, a La Maddalena è successo un fatto gravissimo. È stato concesso un nulla osta a un medico del Pronto soccorso che da oggi prenderà sevizio, se pur per tre mesi, a Lanusei».

