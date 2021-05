Sanità, l’ultimatum dei sindaci:  «Azioni concrete entro 15 giorni»  

Non sono andati a Cagliari a raccogliere promesse, i sindaci del Nuorese. Sono andati per pretendere impegni: fondi e decisioni immediate. Interventi d’emergenza, perché il malato è alla soglia del tracollo. «Il cadavere che ci stiamo per trovare di fronte è quello della sanità territoriale - dice la sindaca di Birori, Silvia Cadeddu - Non è più tempo di tergiversare: qui i servizi sono in tilt. Mancano i medici di famiglia, abbiamo i poliambulatori nel caos, il principale ospedale non ha personale e anche i vaccini arrivano a singhiozzo». Per fare la diagnosi esatta dell’agonizzante organizzazione dei servizi nel Nuorese, la commissione Sanità del Consiglio regionale ha convocato ieri l’assessore Mario Nieddu e insieme ai sindaci ha invitato anche i consiglieri della zona. «Non torniamo a casa con una decisione definita, ma con la volontà del Consiglio regionale di fare qualcosa - sottolinea la sindaca di Birori, che è anche presidente della Conferenza socio-sanitaria della provincia - Ci siamo dati altri 15 giorni e quello sarà il momento di verificare se si è davvero pronti a intervenire».

Carenze e disservizi

La lista dei problemi da risolvere subito è lunga: a iniziare dai reparti sguarniti del San Francesco di Nuoro e dall’agonia del piccolo San Camillo di Sorgono. «Nel nostro ospedale 25 direzioni risultano ancora scoperte e mancano anche infermieri e Oss», attacca il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu. Per i paesi il problema numero uno è quello dei medici di base: «Fermare la fuga con incentivi per chi sceglie di lavorare in provincia», propone il sindaco di Orani, Antonio Fadda. Da Siniscola, l’assessora Angela Bulla non usa giri di parole: «La carenza di personale è tale che i servizi dei distretti rischiano di chiudere».

Gli impegni

La Commissione presieduta da Domenico Gallus ha annotato tutto e preso l’impegno di chiedere intereventi alla Giunta regionale. In Aula, di fronte ai sindaci nuoresi, c’era anche l’assessore alla Sanità, Mario Nieddu, che ha approfittato del faccia a faccia per spiegare le cose fatte e annunciare l’arrivo di 2 neurologi al San Francesco: «Abbiamo fatto 63 bandi, 127 selezioni e scorriamo le graduatorie, ma gli idonei non sono sufficienti. Non abbiamo fatto mancare le risorse, anche per gli investimenti».

Il caso Siniscola

Le immagini del poliambulatorio nel caos, pubblicate nei giorni scorsi da L’Unione Sarda , diventano subito un caso. Sugli ambulatori ricavati nei sotterranei, i farmaci accatastati nei corridoi e i frigo dei vaccini negli androni, la Assl di Nuoro annuncia di essere pronta a far chiarezza ma in Consiglio regionale è già stata presentata un’interrogazione urgente per l’assessore. A firmarla i consiglieri del gruppo dei Progressisti. «Vogliamo si facciano verifiche sullo stato di precarietà e di abbandono dei locali - dice il consigliere Francesco Agus - Chiediamo all’assessore in che modo stia agendo per risolvere la carenza di personale e di verificare come si stanno svolgendo le vaccinazioni nella cittadina». Riferimento neppure velato al video che mostra il sindaco impegnato a mettere ordine nelle file, tra urla e insulti.

