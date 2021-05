Sanità, la ripartenza è in ritardo 

Nell’ultima copertina di The New Yorker si vede una porta nera che si apre sul futuro. La fine di un incubo e una prospettiva di normalità. Una famiglia composta da quattro persone oltrepassa quella porta per raggiungere un orizzonte in cui si notano i grattacieli di New York. Il virus concede una tregua. L’emergenza sanitaria si attenua. Anche gli ospedali sardi si mettono in cammino per ritrovare la normalità perduta. Tra non poche difficoltà si cerca di oltrepassare la frontiera del covid per curare le altre ferite più o meno trascurate a causa della pandemia.

Le emergenze

All’ospedale “Brotzu” c’è il grave problema del Pronto soccorso che ha un carico di lavoro ormai insostenibile. Per gli operatori una sfida sempre più complicata. Nel mese di maggio oltre 4mila accessi, il mese precedente erano stati 3450, un 30 per cento in più rispetto al gennaio del 2020, quando il covid non si era ancora manifestato in tutta la sua pericolosità. La struttura deve gestire codici gialli e rossi, casi delicati che richiedono un grande impegno. Il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera, Paolo Cannas, sostiene che la situazione è molto seria: «Il nostro Pronto soccorso ha un’organizzazione tarata su un numero minore di accessi rispetto a quelli attuali. È necessario riaprire un altro punto per le emergenze ma mi rendo conto che si tratta di una decisione politica. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro e aspettiamo che al più presto venga trovata una soluzione». Identico scenario al Policlinico universitario “Duilio Casula” a Monserrato. «Anche per il nostro Pronto soccorso – dice il commissario dell’Aou di Cagliari Agnese Foddis– registriamo un aumento notevole degli accessi, circa il 20-30 per cento in più. Mediamente, ogni mese assistiamo tremila pazienti».

Le alternative

“Brotzu” e “Policlinico” non possono sicuramente confidare sulla riapertura del Pronto soccorso dell’ospedale Marino, come soluzione per risolvere parte dei loro attuali problemi. Sergio Marracini, direttore sanitario del presidio ospedaliero unico di Cagliari, che comprende il nosocomio del Poetto, il “Binaghi” e il “Santissimi Trinità”, spiega che «in questa fase i medici e gli infermieri del “Marino”, che ora non ospita pazienti colpiti dal virus, sono impegnati con le vaccinazioni negli hub. Non è dunque ipotizzabile una riapertura a breve del Pronto Soccorso». Più vicino il riavvio di quello del Santissima Trinità: «Alla fine del prossimo mese di luglio dovrebbero concludersi i lavori di ampliamento della sala d’attesa. Un’intervento che si è reso necessario perché gli spazi di cui disponiamo adesso sono inadeguati». Marracini chiarisce che «l’obiettivo è quello di indirizzare tutti i ricoveri per covid al “Binaghi” liberando così il Santissima Trinità. Ma al momento non sussistono le condizioni: nei due ospedali abbiamo 100 pazienti che non possiamo ospitare in un unico centro. Dobbiamo aspettare». Su altri fronti l’ospedale di Is Mirrionis cerca di riorganizzarsi: «Abbiamo riaperto ortopedia, urologia e chirurgia. Piccoli segnali di normalità per riportare dentro la struttura gli ambiti specialistici che abbiamo sempre avuto».

Esami e visite

Agnese Foddis sottolinea che «al Policlinico e al San Giovanni di Dio si procede regolarmente con esami e visite specialistiche». Paolo Cannas chiarisce che «il “Brotzu” sta tornano ai livelli del periodo pre covid per la parte ambulatoriale e gli interventi programmati».

La riorganizzazione

Sulla necessità di accelerare con la riorganizzazione post covid insiste il segretario regionale della Cisl Funzione pubblica Massimo Cinus: «La pandemia ha rivoluzionato gli assetti tradizionali e imposto un cambiamento. Ma bisogna tornare immediatamente alle specialità mediche tradizionali attraverso una seria pianificazione. Il virus non deve continuare a condizionarci nelle scelte che riguardano l’organizzazione degli ospedali. Il bilancio è molto pesante: per le morti dovute al virus e per i decessi per le altre patologie che sono state trascurate di fronte a una pandemia che ha assorbito gran parte delle energie del mondo sanitario. Penso alle morti per tumore e a causa di malattie cardiovascolari. Alla diagnosi precoce e alla prevenzione non è stata riservata la necessaria attenzione».

