Sanità, la protesta non si ferma 

Critica per quanto fatto finora in Regione Gianfranca Salvai: «Impegni ne sono stati presi tanti, ma ad oggi nonostante le proteste quotidiane, la Giunta e in particolare l’assessore Mario Nieddu, non sono stati in grado neanche di compiere gli atti amministrativi minimi utili a dare gambe a quella che loro definivano una riforma che avrebbe rivoluzionato la sanità sarda. Ma ad oggi la rivoluzione appare piuttosto una paralisi».

Hanno marciato attraverso il paese sino al San Camillo. Sostando simbolicamente davanti alle finestre chiuse del reparto di Medicina. Erano circa 250 gli attivisti che venerdì notte hanno partecipato alla fiaccolata organizzata dal gruppo SOS Sanità Barbagia Mandrolisai a Sorgono per tenere alta l’attenzione sulla crisi della Sanità nel distretto. Una partecipazione soddisfacente per gli organizzatori anche se speravano in un maggiore coinvolgimento delle comunità dei 14 paesi che protestano da oltre un anno e la presenza di tutte le amministrazioni. «Farsi sentire in tanti è importante», avverte Bachis Cadau, tra i promotori dell’iniziativa.

Hanno marciato attraverso il paese sino al San Camillo. Sostando simbolicamente davanti alle finestre chiuse del reparto di Medicina. Erano circa 250 gli attivisti che venerdì notte hanno partecipato alla fiaccolata organizzata dal gruppo SOS Sanità Barbagia Mandrolisai a Sorgono per tenere alta l’attenzione sulla crisi della Sanità nel distretto. Una partecipazione soddisfacente per gli organizzatori anche se speravano in un maggiore coinvolgimento delle comunità dei 14 paesi che protestano da oltre un anno e la presenza di tutte le amministrazioni. «Farsi sentire in tanti è importante», avverte Bachis Cadau, tra i promotori dell’iniziativa.

Promesse disattese

«La scarsità di partecipazione autorizza i politici a disinteressarsi dei nostri problemi. Da parte nostra continuiamo a supportare i sindaci nel loro cammino e a lottare passo dopo passo, senza individualismi, tutti insieme fino a ottenere dei risultati. Ora ci aspettiamo che il presidente Solinas emani gli indirizzi, e dal presidente dell’Asl di Nuoro Paolo Cannas un atto aziendale serio».

Critica per quanto fatto finora in Regione Gianfranca Salvai: «Impegni ne sono stati presi tanti, ma ad oggi nonostante le proteste quotidiane, la Giunta e in particolare l’assessore Mario Nieddu, non sono stati in grado neanche di compiere gli atti amministrativi minimi utili a dare gambe a quella che loro definivano una riforma che avrebbe rivoluzionato la sanità sarda. Ma ad oggi la rivoluzione appare piuttosto una paralisi».

Si attende Solinas

Alla manifestazione c’era il sindaco di Sorgono Franco Zedde fiducioso sulla possibilità di sbloccare la situazione che definisce sul baratro. «È una vertenza che dura da decenni – afferma – ma finalmente è stata aperta una discussione col presidente Solinas da cui ci aspettiamo molto. Come concordato verrà a Sorgono e ci confronteremo con lui su come intervenire e ottenere presto dei risultati concreti».Intanto nel Mandrolisai in lotta già si prepara un nuovo passo: il 24 agosto sarà dedicato, in collaborazione con l’A vis, alla raccolta di sangue.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata