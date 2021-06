Sanità, la politica si divide 

Sono divisi persino sulla sanità. Tra i consiglieri regionali, grandi assenti alla manifestazione organizzata sabato scorso in piazza Roma, c’è chi contesta l’esternalizzazione dei servizi prospettata dall’Ats per il Pronto soccorso e chi invece è pronto a scommetterci. E anche gli esponenti di maggioranza sollecitano nuovi concorsi, c’è chi si scaglia contro i vertici dell'azienda e ne chiede la rimozione ma c’è anche chi li difende. Il Comitato di cittadini intanto pensa a un’altra mobilitazione, questa volta a Cagliari.

L’attacco

«Non sono responsabile di questa situazione - dice Emanuele Cera (Fi) - i problemi sono datati e in questi anni si sono moltiplicati. La litigiosità oristanese ha portato ad allontanare i medici, alcuni vertici sanitari regionali andrebbero rimossi perché incompatibili con gli ambienti oristanesi». Poi l'affondo: «L'attuale commissario riveste un ruolo di passacarte - aggiunge Cera - non ha colpe sul tracollo della sanità». Dito puntato sul commissario dell’Ares. «Temussi ignora spesso i problemi - lamenta Alessandro Solinas M5S – La vicenda dei medici in affitto dà l’idea di una visione miope orientata ad un tornaconto elettorale. C’è una disorganizzazione total: Cossu, Pili e Temussi ne sono un esempio. La Regione contesta l’operato dei manager, nominato da loro. Un paradosso». Diego Loi (Progressisti) ribadisce che «il problema più grave è la carenza di personale medico, mi troverei in imbarazzo a contestare i manager trovandomi nella posizione di chi li ha nominati – sostiene – Si parla dei concorsi da anni ma poi siamo al punto di partenza. Anziché andare avanti stiamo regredendo, occorre riequilibrare il sistema sanitario rallentato dall’emergenza Covid».

La difesa

Il presidente della Commissione sanità difende Temussi. «Il commissario ha chiesto scusa e ha riconvocando i sindacati - osserva Domenico Gallus Udc - I servizi sono stati esternalizzati, purtroppo mancano medici. A Ghilarza si è fatto un progetto pilota da esportare anche ad altri presidi». Anche a Oristano? «È meglio chiudere il Pronto soccorso o affidarlo ai medici esterni?». «Non credo che saltare un incontro sia un reato - dice Francesco Mura (Fratelli d’Italia) riferendosi a Temussi – il sistema dei medici invece funziona, non escludo che si possa esportare ad Oristano. I concorsi non sono immediati, la carenza di medici è una cosa che si trascina da dieci anni». E anche in Planargia sembra soffiare lo stesso vento. «Abbiamo ereditato tanti problemi - sostiene Alfonso Marras (Riformatori) - anche a Bosa manca il personale, i medici vogliono lavorare solo a Cagliari e Sassari ma non credo che la responsabilità sia del commissario». Marras ricorda che le persone chiedono che i servizi siano garantiti anche nei piccoli centri. «Ho perplessità per i “medici in affitto”, ma nell’emergenza ogni iniziativa è valida».

La commissione

Il parlamentino che alla Regione si occupa di sanità in questo momento sembra non stia lavorando: «Noi stiamo lavorando per individuare soluzioni alternative, almeno per i prossimi mesi - spiega Annalisa Mele (Lega) - per il reclutamento di specialisti. Lo stiamo facendo con i tecnici, in attesa dello svolgimento dei concorsi medici, di cui 12 sono già stati banditi». La consigliera leghista ricorda che si sta effettuando una ricognizione dei 63 concorsi, tra quelli avviati e quelli ultimati. «È indispensabile per individuare quali sono le carenze urgenti, comprese quelle dell’ospedale di Oristano, almeno per il periodo estivo. Spero di avere al più presto un quadro più chiaro dell’attuale situazione». E intanto restano i problemi con un ospedale in agonia.

