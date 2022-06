Sanità in crisi, si marcia su Cagliari 

L’ipotesi della riapertura parziale è emersa durante la conferenza socio sanitaria convocata dalla Direzione generale della Asl Sulcis nel pomeriggio di ieri, alla quale hanno partecipato tutti i 23 sindaci del territorio. È ancora al vaglio dei vertici aziendali e prevederebbe il ripristino del servizio durante i giorni feriali ed una chiusura nei fine settimana. Un’eventualità che non placa la preoccupazione del sindaco Mauro Usai: «Non hanno ancora valutato la proposta del recupero del personale tramite l’accorpamento di alcuni reparti- dice - Tantomeno hanno ufficializzato l’idea di un Pronto soccorso in part time. Le criticità continuano ad aumentare». Il sistema rischia di collassare: al Sirai di Carbonia anche ieri code di ambulanze in attesa: «La situazione è andata oltre. - dice la sindaca di Villamassargia Debora Porrà - E laddove non vi fosse la possibilità di porvi rimedio nei prossimi giorni, ritengo necessario sia arrivato il momento di rivolgerci allo Stato. È un’emergenza e la tutela della salute non si può derogare». Le segreterie territoriali di Cgil, Cisl e Uil proclamano una mobilitazione generale per il prossimo martedì 5 luglio: manifestazione davanti a Villa Devoto a Cagliari alle ore 9.30: «Perché la politica regionale – scrivono – si faccia carico di trovare le soluzioni all’emergenza dei Pronto soccorso». Un comunicato è stato diffuso a poche ore dalla conclusione del Consiglio comunale di Iglesias, incentrato sul tema sanità e che ha registrato dei malumori in aula. Ad esternarli i consiglieri di minoranza Valentina Pistis (Riformatori) e Simone Saiu (FI): «La chiusura è l’epilogo di scelte fatte in passato dalla riforma voluta dall’assessore Arru - ha commentato Pistis - Il sindaco Usai farebbe bene a sedersi al tavolo con sindacati, Regione gli altri colleghi del territorio e non personalizzare un tema caro a tutti». Anche per Saiu occorrerebbe un coinvolgimento degli altri sindaci: «E non ci si stupisca se non c’è una grande partecipazione ai presidi. - ha dichiarato - In tanti vedono che chi ha il megafono in mano ora, ieri avvallava i tagli di Arru e Moirano». Il sindaco Usai ha così commentato: «Il dicembre scorso durante l’occupazione del Cto, non mi pare la cittadinanza m’abbia lasciato solo, per giorni ero sostenuto da una marea di persone. Le uniche assenze erano quelle dei consiglieri Pistis e Saiu, ai quali ora do il bentornati».

Ipotesi riapertura del Pronto soccorso del Cto dal lunedì al venerdì? Non basta per placare gli animi per una sanità al collasso che, da qualche giorno, vede anche migliaia di persone a Carbonia alla ricerca del medico di famiglia.

Lo scontento

I drappi

Intanto nastri neri, “simboli del lutto” appesi nei balconi e sulle finestre, un’icona che rappresenta la morte della sanità e che oltre a riempire i profili social di molti utenti, campeggia in tante abitazioni. L’ha promosso Antonio Achenza, il presidente della Consulta degli anziani d’Iglesias: «Perché tutti insieme dobbiamo dare un segnale inequivocabile. - dice - Il diritto alla salute deve essere garantito».

Niente sostituti

Di diritti parla anche Franca Lilliu, 70enne pensionata di Carbonia, che ha perduto quello di avere un medico di base nel proprio Comune di residenza: «In tre sono recentemente andati in pensione. - racconta - Tramite una mail ho contattato la Asl 7 chiedendo di poter entrare nella lista di un medico, ma mi hanno risposto che la figura scelta non aveva posti liberi. Così ho chiesto loro d’inviarmi i nomi dei professionisti a disposizione». La mail di risposta arriva in breve tempo: l’unico disponibile si trova a Portoscuso: «Non è ammissibile. - dichiara Lilliu - Non lo accetto e ora farò un video che posterò sui social per raccogliere le testimonianze di quanti come me, si trovano in questa assurda situazione».

