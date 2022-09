Sanità in crisi, si marcia su Cagliari 

Questo è quanto è emerso dall’incontro avvenuto nella mattinata di ieri fra le sigle sindacali della Cgil, Cisl, Uil e le varie associazioni territoriali che appoggiano una mobilitazione cominciata mesi fa e che non accenna a placarsi. «Nell’incontro avvenuto nella giornata dello scorso lunedì con i vertici della Asl Sulcis non sono state fornite quelle soluzioni che la stessa direzione aveva promesso di dare. - spiega il segretario territoriale della Uil Fpl Efisio Aresti - Si continua a non riconoscere il diritto dei cittadini di potersi curare e poiché abbiamo preso atto dell’inaffidabilità della direttrice generale della Asl Sulcis (che degli impegni assunti non ne ha rispettato nemmeno uno), ci muoveremo affinché venga sollevata dall’incarico e per il 4 ottobre stiamo organizzeremo una grande manifestazione».

Non arriva nessuna soluzione alle tante criticità della sanità pubblica del Sulcis Iglesiente: il 4 ottobre si marcerà alla volta di Cagliari per protestare sotto il Palazzo della Regione.

L’incontro

Questo è quanto è emerso dall’incontro avvenuto nella mattinata di ieri fra le sigle sindacali della Cgil, Cisl, Uil e le varie associazioni territoriali che appoggiano una mobilitazione cominciata mesi fa e che non accenna a placarsi. «Nell’incontro avvenuto nella giornata dello scorso lunedì con i vertici della Asl Sulcis non sono state fornite quelle soluzioni che la stessa direzione aveva promesso di dare. - spiega il segretario territoriale della Uil Fpl Efisio Aresti - Si continua a non riconoscere il diritto dei cittadini di potersi curare e poiché abbiamo preso atto dell’inaffidabilità della direttrice generale della Asl Sulcis (che degli impegni assunti non ne ha rispettato nemmeno uno), ci muoveremo affinché venga sollevata dall’incarico e per il 4 ottobre stiamo organizzeremo una grande manifestazione».

Dal tanto atteso vertice fra la Asl e i sindacati si è appreso che al momento non esiste alcuna possibilità che il Pronto soccorso del Cto possa essere riattivato anche il sabato e la domenica. Lo stesso reparto di Rianimazione (riattivato dopo una lunga chiusura) sarebbe a rischio dal prossimo lunedì. Mancano i tecnici radiologi e quelli dei Laboratori analisi in entrambi i presidi di Carbonia e Iglesias; una mancanza quest’ultima che da mesi sta comportando la chiusura del reparto agli esterni costretti a rivolgersi ai privati.

Servizi ridotti

«Siamo al disastro. - commenta il segretario generale della Cisl Fpl Claudio Nuscis - Quello del Laboratorio analisi è un problema che si sta cronicizzando. Ci dicono non ci siano risorse, sembra che nessuno voglia venire nel nostro territorio. La direttrice generale Giuliana Campus ci ha fatto sapere che nel frattempo all’azienda ospedaliera di Cagliari sono stati concessi 22 tecnici di laboratorio. La verità è che non esiste una regia e si alimenta il sistema ipertrofico di Cagliari e Sassari che presentano dei fabbisogni ridondanti rispetto alla popolazione residente. C’è una sproporzione clamorosa che continua ad affossare il nostro sistema sanitario. Oltre a far fronte alle già note carenze, fra non molto si potrebbe dover far i conti con la chiusura del reparto di Pneumologia al Santa Barbara se il medico che andrà via dal primo novembre non sarà sostituito».Tutto ruota intorno alla mancanza delle figure professionali: «E secondo la direzione generale dipendiamo dalle decisioni dell’Ares, che utilizza delle modalità di distribuzione del personale non in modo proporzionato. - commenta il segretario territoriale Fp Cgil Giovanni Zedde - Ma la verità è che esiste la volontà di metterci di fronte al fatto compiuto che il nostro territorio non dispone di risorse umane e pertanto dovrà reggersi su specialità concentrate in un solo presidio ospedaliero».

