Sanità, il Risiko del nuovo direttore 

Non si può giocare a Risiko con i soldi del Monopoli per costruire cattedrali: suona, più o meno, così il messaggio lanciato ai sindaci galluresi durante la prima conferenza socio-sanitaria del 2022, dal neo direttore generale della Assl di Olbia, Marcello Acciaro. Fresco di nomina, Acciaro, per risanare lo stato comatoso in cui versa la sanità gallurese, vuole partire dai numeri e fare i conti con le risorse (professionali) a disposizione.

«Bisogna ridisegnare l’offerta sanitaria sulla base dei dati che ci riferisce la domanda, partendo dallo studio della popolazione per capirne i bisogni reali», dice, convinto che sia questa la chiave di volta per dare risposte alle esigenze del territorio. Di sicuro, per il nuovo direttore generale, «la soluzione non sta nel realizzare tanti ospedali ma nel dimensionare i servizi, spendendo bene le risorse, individuando cosa è prioritario per renderlo funzionale». Come nel Risiko, spiega Acciaro, «ragioniamo sui territori strategici da difendere e solo quando saranno al sicuro possiamo implementare: gli ospedali, da soli, non sono la soluzione al problema, sono una fondamentale articolazione strutturale ma devono essere supportati da un insieme di altre strutture che rendono più utile il loro lavoro».

Sanità in rete

Niente duplicati di servizi, dunque, ma tante piccole eccellenze tagliate su misura secondo una logica di sistema. «È necessario pensare la gestione della sanità in termini di rete, con le altre strutture del territorio, compresa l’università di Sassari, per ottimizzare le risorse». Per ovviare alla carenza di medici ma, soprattutto, per stare vicino ai pazienti, l’idea di Acciaro è quella di «provare a fare un investimento serio in telemedicina così da tenere sotto controllo anche i cittadini che si trovano in aree dalle quali è complicato spostarsi». Ammettendo che si tratta di una sfida difficilissima che darà i primi risultati tra un anno, Marcello Acciaro dice che «i primi passi del percorso sono stati fatti, con la nomina provvisoria, in attesa di bandi pubblici, del direttore sanitario, Raffaele De Fazio, e della direttrice amministrativa, Cinzia Piras».

I sindaci