Sanità, il nuovo manager Asl apre ai sindaci 

Collaborazione e vicinanza alle comunità: sono questi gli impegni presi ieri sera nella sede della Comunità montana Sarcidano Barbagia di Seulo da parte di Marcello Tidore, nuovo direttore generale della Asl di Cagliari. Il manager ha voluto incontrare i sindaci del territorio dopo il sopralluogo fatto in mattinata nell’ospedale territoriale San Giuseppe Calsanzio. «Cercherò di non fare promesse – ha esordito – ma per voi devo essere lo strumento che avete in mano per risolvere i problemi. Con voi posso vedere se le soluzioni proposte sono accettabili anche da un punto di vista normativo. Dobbiamo mettere un mattone sopra l'altro per ricostruire o costruire ex novo».

Il direttore ha diviso i problemi del territorio in due categorie: quelli puntuali (più semplici e di più breve soluzione) e quelli sistemici (o macro , che richiedono una progettazione e una valutazione di più ampio respiro). «Bisogna capire – ha aggiunto il manager – chi fa cosa , così da sapere a chi rivolgersi». Ha anche parlato di telemedicina per l’abbattimento dei costi sociali e di ospedale di comunità quali soluzioni per dare risposte certe ai cittadini.

I sindaci

I sindaci hanno esternato la loro preoccupazione e elencato i vari problemi che riguardano l’ospedale ma anche tutti gli altri servizi sanitari territoriali. «Stiamo perdendo i medici di base», ha esordito Barbara Laconi, sindaca di Sadali: «Mancano figure specialistiche. Non si può ragionare per numeri: se i servizi non ci sono la gente va via». Ha parlato di «situazione preoccupante» il sindaco di Isili, Luca Pilia: «Si è cercato di limitare i problemi con soluzioni parziali spostando risorse umane all’interno dell’ospedale stesso. Non dovremo essere penalizzati ulteriormente ma aiutati». La pandemia non ha certo aiutato: «C’è stato un peggioramento dell’assistenza», ha detto il sindaco di Escolca Eugenio Lai. «Ripartire dalla sanità territoriale andrebbe a vantaggio anche della città. C’è un problema di attenzione, speriamo che con il cambio di direttore cambi anche la mentalità». Una battaglia da fare insieme, secondo gli amministratori che vogliono le risposte non arrivate in questi anni.

«So quanto siete provati», ha risposto Tidore: «So cosa vuol dire vivere in una zona interna, vedere i giovani andare via e gli anziani spostarsi per una visita. In tanti rinunciano a curarsi, ma la Regione c’è, e può e deve fare qualcosa per il territorio».