«Sanità, il ministro ci ha rassicurato: più fondi per l’Isola» 

Roberto Speranza ha rassicurato i consiglieri dell’opposizione: anche per la sanità sarda ci sono a disposizione più fondi, in parte già nella disponibilità della Regione, che serviranno ad affrontare tutte le criticità illustrate ieri dalla delegazione in missione a Roma. All’incontro al ministero hanno partecipato il capogruppo di LeU Eugenio Lai, Gianfranco Ganau e Giuseppe Meloni del Pd, Francesco Agus e Massimo Zedda dei Progressisti, Roberto Li Gioi e Desirè Manca del Movimento Cinquestelle.

Risorse statali

Il ministro della Salute ha parlato di «tanti milioni in più», in particolare di fondi per l’abbattimento delle liste d’attesa, per l’assunzione di medici, per la formazione, per l’edilizia sanitaria, per i macchinari, mentre ha dedicato un passaggio sull’imminente superamento del decreto ministeriale numero 70, quello, cioè, che riguarda la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, e che anche nel recente passato ha condizionato non poco le politiche sanitarie della Regione. Le risorse cui fa riferimento il ministro sono quelle del Piano di ripresa e resilienza dedicate al comparto (20 miliardi di euro per tutte le Regioni), ma soprattutto quelle di origine statale per un ammontare di oltre dieci miliardi in più (sempre da ripartire tra le Regioni) rispetto a quanto stanziato negli anni scorsi a livello nazionale.

Problemi nella spesa

«Il ministro ha preso in carico i problemi descritti, ora ha commissionato uno studio ai suoi collaboratori che attendiamo e di cui daremo conto in una conferenza stampa», ha spiegato Lai. «L’incontro è stato molto costruttivo», ha dichiarato Agus, «Speranza ci ha ascoltato per un’ora e mezzo ed è entrato nel merito della programmazione dei fondi in arrivo. Da parte nostra c’è però la perplessità sulla capacità della Regione di spenderli, considerato che, per esempio, ci sono anche cinquecento milioni per l’infrastrutturazione degli ospedali». Al ministro è stata descritta la situazione anche alla luce della riforma entrata in vigore da poco nell’Isola. «Una riforma che non sta funzionando e sta creando problemi», ha aggiunto Ganau, «penso alle criticità da noi riscontrate durante i sopralluoghi nei pronto soccorso, alla carenza di medici di medicina generale e di libera scelta, all’organizzazione territoriale in ritardo rispetto alle tempistiche che il ministero sta prevedendo». Riunione interessante anche per Manca e Li Gioi: «Al ministro abbiamo esposto una serie di denunce puntuali, la situazione di tutti i territori dell’Isola, di tutti gli ospedali compresi quelli minori. Ha ascoltato con molta attenzione chiedendo anche ragguagli. Poi ci ha fornito dati significativi che porteranno cambiamenti radicali, risorse importanti di cui avremo piena consapevolezza non appena ci sarà consegnato il report dal ministero».