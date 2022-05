Sanità, il futuro è nella riforma:  «Ora si accelera» 

«È già in atto una riorganizzazione del sistema che prevede una distinzione netta tra la prestazione sanitaria in capo alle Asl e la burocrazia gestita da Ares», spiega Solinas. «Le prime dovranno occuparsi solo della presa in carico dei pazienti sul territorio. Mentre Ares sarà il soggetto aggregatore per tutte quelle attività che possono essere gestite in maniera efficiente e centralizzata». Il secondo pilastro, invece, riguarda la riforma della medicina del territorio. «Il territorio è il primo grande filtro per il cittadino che si approccia a una qualsiasi patologia. Oggi – sottolinea – dobbiamo fortificare la medicina sul territorio, ma questo ha bisogno di tempi ben precisi, non abbiamo la bacchetta magica. In eredità ci siamo ritrovati un sistema sanitario devastato, ma abbiamo avviato l’iter di tutti i concorsi pubblici per riassorbire il personale che serve». Non meno importante il terzo pilastro, che perfeziona i precedenti. «La nuova rete ospedaliera è l’esito dei primi due punti, questa organizzerà le specializzazioni e i posti letto sul territorio. La novità, grazie a un investimento regionale, sono i nuovi ospedali a Cagliari, Sassari, nel Sulcis e ad Alghero in grado di fortificare l’efficacia del sistema».

«Stiamo, fortunatamente, uscendo dalla pandemia e ora riprendiamo il piano della riforma sanitaria in Sardegna». Ad annunciarlo è il presidente della Regione Christian Solinas intervenendo, ieri, al convegno sulla terapia del dolore cronico, organizzato dal Centro antidolore della Asl di Cagliari. Il capo della Giunta ha presentato alla platea i tre pilastri che guideranno la riforma nell’Isola: sistema sanitario territoriale, medicina territoriale e una nuova rete ospedaliera tra Cagliari, Sassari, Alghero e il Sulcis.

I punti della riforma

«È già in atto una riorganizzazione del sistema che prevede una distinzione netta tra la prestazione sanitaria in capo alle Asl e la burocrazia gestita da Ares», spiega Solinas. «Le prime dovranno occuparsi solo della presa in carico dei pazienti sul territorio. Mentre Ares sarà il soggetto aggregatore per tutte quelle attività che possono essere gestite in maniera efficiente e centralizzata». Il secondo pilastro, invece, riguarda la riforma della medicina del territorio. «Il territorio è il primo grande filtro per il cittadino che si approccia a una qualsiasi patologia. Oggi – sottolinea – dobbiamo fortificare la medicina sul territorio, ma questo ha bisogno di tempi ben precisi, non abbiamo la bacchetta magica. In eredità ci siamo ritrovati un sistema sanitario devastato, ma abbiamo avviato l’iter di tutti i concorsi pubblici per riassorbire il personale che serve». Non meno importante il terzo pilastro, che perfeziona i precedenti. «La nuova rete ospedaliera è l’esito dei primi due punti, questa organizzerà le specializzazioni e i posti letto sul territorio. La novità, grazie a un investimento regionale, sono i nuovi ospedali a Cagliari, Sassari, nel Sulcis e ad Alghero in grado di fortificare l’efficacia del sistema».

La riorganizzazione

Presente anche l’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, che ha ricordato come le cure palliative rientrino appieno nella medicina territoriale. «Il nostro obiettivo è mettere al centro l’esigenza del cittadino e i suoi bisogni legati alla salute, in un percorso che va dalla nascita al fine vita, partendo appunto dalla prevenzione fino alle ultime cure», evidenzia Nieddu. «Prima si parlava di modello ospedale centrico che andava sostituito dal modello territorio centrico, noi con il nostro piano dei servizi territoriali che la Regione sarda ha approvato prima di tutte le altre, vogliamo ribaltare il modello di assistenza sanitaria superando il dualismo territorio-ospedale».

Terapia del dolore

In Italia sei milioni di persone hanno a che fare almeno una volta all’anno con il dolore: se dura sei mesi è classificato benigno, oltre diventa cronico ed è considerato malattia, grazie alla legge 38 del 2010. Solo il due per cento è dolore maligno, legato a neoplasie. Il reparto di terapia del dolore del Binaghi, diretto da Tomaso Cocco, ha in carico oltre ottomila pazienti, effettuando dal 2021 a oggi 12mila trattamenti. Dal 2013, anno in cui ha iniziato la sua attività, il numero di prestazioni è aumentato ogni anno del 50 per cento. «I numeri sono importanti e dimostrano che siamo la prima struttura in Italia che si occupa di terapia del dolore anche di quella fatta con la cannabis, soprattutto per pazienti fibromialgici affetti da un dolore cronico neuropatico e da rigidità muscolare», spiega Cocco. «Arrivano pazienti da tutte le regioni: il viaggio della speranza non è più dalla Sardegna verso la penisola, ma dallo Stivale all’Isola».

