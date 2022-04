Sanità, faccia a faccia con Solinas 

In prima istanza, la nomina del direttore generale di cui è orfana dai primi di marzo, quando Luigi Cugia si dimise dopo appena due mesi dalla sua nomina. Tutti auspicano che l’incontro del 21 aprile non sia il classico buco nell’acqua. In caso contrario sono pronte le contromisure. Il presidente del Consiglio comunale di Lanusei, Matteo Stochino, lancia una provocazione: «Se l’intervento di Solinas non dovesse rivelarsi risolutivo, allora l’Ogliastra dovrebbe formalizzare una vera e propria diffida rivolta ai responsabili politici e amministrativi, affinché siano attivati tutti gli strumenti utili a consentire il funzionamento di tutte le strutture riconosciute all’ospedale di Lanusei».

L’incontro, chiesto a gran voce durante la manifestazione dello scorso sabato, vedrà al tavolo con Solinas sindaci, associazioni, comitati e cittadini. È quanto emerso dalla conferenza socio sanitaria di ieri mattina, molto partecipata da istituzioni e cittadini. Intanto, gli attori ogliastrini sono già a lavoro per costruire un documento in cui formalizzare esigenze e, soprattutto, proposte per risollevare la sanità ogliastrina.

Il giorno del faccia a faccia è vicino. Giovedì prossimo il presidente della Giunta regionale Christian Solinas incontrerà una delegazione dell’Ogliastra per discutere della grave emergenza che il territorio soffre sul fronte della sanità pubblica: ospedale senza specialisti, interi paesi senza medici, né di medicina generale né di guardia, e chi più ne ha più ne metta.

Attese risposte

Le priorità

Le associazioni

Soddisfatta, ma sull’attenti, Giù le mani dall’Ogliastra. «L’indirizzo è positivo per l’impegno preso», commenta Adriano Micheli, esponente dell’associazione. «Bisognerà vedere quali risposte ci darà il presidente Solinas. Chiederemo la nomina immediata del direttore generale, perché non possiamo avere un’Asl che va avanti alla cieca. Se non arrivasse subito una risposta, allora il livello del confronto cambierebbe. Chiederemo delucidazioni su tutto quello che ha promesso e che non ha fatto, lasciando abbandonato il territorio».

