Sanità e Piano Casa, nuove scintille 

L’Udc ha messo in moto la macchina del rimpasto, ha ricevuto rassicurazioni, ma non rinuncia a fare le pulci sulla gestione della sanità soprattutto da parte dell’Ats. «Ormai siamo arrivati a una situazione che non è più tollerabile», ha dichiarato ieri in Aula il leader Giorgio Oppi denunciando le sofferenze dei reparti degli ospedali del Sulcis e la disorganizzazione del personale, «e la colpa è di qualche personaggio che crede di essere il padrone del mondo, bisogna intervenire dall’alto per fermarlo». Prima di lui, il presidente della commissione Autonomia Pierluigi Saiu (Lega) aveva chiesto lumi al presidente del Consiglio regionale sull’attivazione del Question time in Aula, anche per avere risposte, per esempio, sulla posizione di un dirigente Ats che a Nuoro ha proposto l’utilizzo di medici in affitto e la privatizzazione del pronto soccorso. Non sarà materia di verifica, ma la Sanità resta comunque uno dei temi più divisivi in maggioranza.

«Non ci sono frizioni»

Intanto, dalla presidenza della Regione sono arrivati segnali di distensione. Fonti di Villa Devoto, per esempio, hanno negato qualsiasi frizione tra partiti del centrodestra – e men che meno tra Psd’Az e Lega - in vista del rimpasto. In questo momento, è trapelato, «gli sforzi sono orientati alla predisposizione di una variazione di bilancio che venga incontro alle esigenze dei cittadini rianimando il tessuto economico produttivo della Sardegna, non alle alchimie di palazzo e tanto meno alle poltrone». Infine una precisazione sull’Autorità portuale e sull’eventualità che la Regione possa dire la sua sulla nomina del nuovo presidente: «La nomina è competenza esclusiva del ministero e la Regione può esprimere solo un parere non vincolante». Oggi, comunque, dovrebbe ritornare a Cagliari il coordinatore regionale del Carroccio Eugenio Zoffili e il confronto con il presidente della Regione sarà inevitabile.

Tornando all’Aula, replicando a Saiu il presidente dell’Assemblea Pais ha annunciato che dalla settimana prossima il Consiglio dedicherà una seduta al mese a interrogazioni e interpellanze con risposta immediata della Giunta. Il primo question time sarà martedì 15 giugno, in seguito sarà riservata la seduta della mattina di ogni primo martedì del mese.

Il caos post-Piano casa

In mattinata le opposizioni hanno presentato un’interrogazione sul caos successivo all’approvazione della legge impugnata sul Piano Casa, e in particolare sulle direttive recenti dell’assessore all’Urbanistica Quirico Sanna che ha invitato ad applicare la legge perché in vigore fino a eventuale dichiarazione di incostituzionalità. Il riferimento è ai dinieghi da parte delle Soprintendenze, contro cui la Regione ha già presentato ricorso per conflitto di attribuzioni. «Il presidente Solinas e l'assessore parlano di disapplicazione, la verità è che le Soprintendenze devono rispettare i dettami della Costituzione», sostiene Maria Laura Orrù dei Progressisti. Per Eugenio Lai (LeU) si deve ritornare subito in Aula, «l’Isola non si può permettere la paralisi del settore dell’edilizia, e un assessore che ha firmato una legge di cui sono stati bocciati 27 articoli dovrebbe dimettersi».

E se per il M5s Roberto Li Gioi la maggioranza è «irresponsabile e incosciente», per Valter Piscedda (Pd) «la legge sul Piano casa avrebbe dovuto semplificare ma sortisce l’effetto opposto»

