Sanità, cento lavoratori a rischio 

In gioco ci sono più di cento posti di lavoro nei servizi esternalizzati della Sanità. Un’emergenza che sarà denunciata nella manifestazione di giovedì, a Cagliari, davanti all’assessorato alla Sanità. E di cui si è parlato in un incontro tra sindacati confederali e autonomi, Nursind e FSI, i consiglieri regionali Desirè Manca, Gianfranco Ganau, Gianfranco Satta e Antonello Peru, il presidente del consiglio regionale Michele Pais, il senatore Carlo Doria e il commissario della AOU Antonio Spano. Assente per motivi personali il consigliere Antonio Piu, tra i promotori dell'incontro. Da tempo i sindacati avevano lanciato l'allarme sul taglio di ore nei servizi essenziali. Sono 11 mila in meno di quelle attualmente svolte. «Sono state calcolate in maniera scientifica - ha sottolineato il commissario Antonio Spano - in base a quelle fatturate nel 2020. Ma abbiamo previsto che potremo riassorbire quelle ore in caso di necessità».

I sindacati

I sindacati non sono sono rimasti del tutto convinti. I segretari di Cgil, Cisl e Uil Fp hanno contestato «la totale mancanza di confronto a vari livelli e - hanno aggiunto - la scelta a livello di bando regionale di affidare ad altri appalti mansioni come ristorazione e pulizia o sanificazioni nelle sale operatorie. Questo determinerà anche uno scadimento del servizio a danno dell'utenza».

Il caso Rizzeddu

Gravissima anche la situazione in cui versano le strutture del Dipartimento di Salute Mentale di Rizzeddu. Qui sono già chiuse o stanno per esserlo le tre Comunità protette. Gli ospiti sono stati trasferiti in altre province e su 85 dipendenti della coop Elleuno, il 60% è a rischio. Intanto la comunità ''Gli Ulivi'' di Ploaghe ormai pronta rimane chiusa per «l'inaccettabile ritardo sulla pubblicazione della gara di appalto - scrivono i sindacati - Chiediamo che fino al momento della pubblicazione della gara e del contestuale accreditamento della struttura, le condizioni contrattuali rimangano invariate». Per il consigliere regionale Antonello Peru la soluzione è «mantenere tutti i posti letto in un’unica struttura e questo risultato si potrebbe ottenere solo ristrutturando la palazzina Arcobaleno nel complesso della Fondazione San Giovanni Battista».

