Sanità, Capodanno con le otto Asl  

Il passaggio della omnibus è anche fondamentale per la correzione della riforma in coerenza con i rilievi del Governo, per evitare l’impugnazione. Nello specifico, i candidati che formeranno la rosa degli idonei da ammettere alla nomina delle aziende sanitarie Ares, Areus, Arnas, Aou di Cagliari e Sassari, e delle Asl dovranno risultare inseriti nell’elenco nazionale dei dg.

Propedeutico all’avvio della riforma è il passaggio dell’articolo 28 della legge omnibus, in questi giorni all’esame del Consiglio regionale. In particolare, la norma prevede la costituzione di un ente per la gestione liquidatoria di tutte le posizioni attive e passive in capo all’Ats e alle soppresse Asl. Se l’attuazione della riforma non si concretizzerà prima del 2022, allora tutti i commissari straordinari delle Asl in scadenza il 31 ottobre dovranno essere prorogati per altri due mesi.

Solinas ha ricordato che alla riforma della governance seguirà quella della medicina territoriale: «Se non si restituisce ai territori la possibilità di avere dei filtri e di curare la cronicità, evitando ospedalizzazioni inappropriate, non ci sarà mai equilibrio tra sistema ospedaliero e sistema territoriale». La terza e ultima fase sarà il rinnovo della rete ospedaliera «con la ripartizione dei posti letto sulle diverse specialità in modo più efficace rispetto a quello che abbiamo ereditato».

Il ritorno alle vecchie otto Asl sarà operativo «al più tardi dall’1 gennaio 2022». Secondo Christian Solinas sarà «un primo pilastro importante per restituire ai territori la presenza della prestazione sanitaria, riavvicinando le aziende che avranno come unico impegno la presa in carico del paziente, mentre tutta la parte amministrativa competerà a un’azienda centralizzata (l’Ares ndr) che potrà realizzare economie di scala liberando il personale medico dalle incombenze burocratiche». Il presidente della Regione ha annunciato ieri, a poche ore dalle proteste per la situazione critica soprattutto per la sanità della Sardegna centrale, la partenza della riforma approvata a settembre dello scorso anno.

I tre pilastri

In attesa della riforma, dai territori – in particolare dal Nuorese - si levano le proteste per un sistema sanitario e ospedaliero «al collasso» a causa della mancanza di personale. Per il presidente della Regione «è venuto al pettine un nodo che arriva da lontano». Cioè, «la mancata copertura del turn over dei medici in tanti anni, ha generato oggi l'esigenza di farne entrare nel sistema un numero che non è presente: noi abbiamo attivato tutti i concorsi necessari per i medici ospedalieri, per i pediatri di libera scelta, per i medici di medicina generale, ora attendiamo che questi concorsi arrivino a compimento per dare una risposta finalmente a tutti quei territori».

«No al numero chiuso»

Solinas ha ricordato i concorsi banditi per 1700 unità di personale medico sanitario e il piano del fabbisogno da migliaia di medici per il prossimo triennio. Purtroppo, ha ribadito, «in pochi anni, per di più caratterizzati dalla pandemia, non si può colmare un gap formato in dieci-quindici anni di mancata copertura del turn over».

In questa situazione, ha concluso, «non sono assolutamente d’accordo con il numero chiuso nelle facoltà di medicina: i ministeri dell’Università e della Salute dovrebbero rivedere la programmazione sanitaria. Se oggi, facendo una selezione, non si presenta un numero sufficiente di specialisti, evidentemente il sistema non è stato in grado di formare le professionalità necessarie che attualmente mancano sul mercato, e questo ci impone misure emergenziali che abbiamo iniziato a mettere in campo».

