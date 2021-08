Sanità, buona prova in tempo di crisi 

Come sta la Sanità in Ogliastra? Il paziente potrebbe stare meglio, basterebbe qualche iniezione di risorse economiche e professionali. Ecco l’analisi del presidente della conferenza socio sanitaria e sindaco di Lanusei, Davide Burchi.

Covid. Qual è l’andamento e che cosa ci dobbiamo aspettare?

L’andamento appare sotto controllo, i numeri sono stati importanti per qualche settimana ma mi pare si stia andando verso una fase di plateau. Siamo sotto i 40 positivi grazie al lavoro egregio di tracciamento. Logicamente, hanno inciso sia le vaccinazioni che il green pass.

Apertura delle scuole. Quali misure intendete adottare, per esempio sul trasporto pubblico, mense etc?

Per adesso confermiamo quelle dell’anno scorso, visto che hanno funzionato: gli spazi ampliati, le modalità di somministrazione dei pasti e il potenziamento del trasporto pubblico. I più piccoli, beneficiano indirettamente della vaccinazione, i più grandi possono decidere se vaccinarsi o no. È importantissimo che le persone si vaccinino ed è altrettanto importante continuare a informarle perché possano scegliere consapevolmente.

Niente tamponi all’ingresso nell’isola. Come vede questa scelta e c’è il rischio è di trovarci presto con maggiori restrizioni?

La scelta è determinata dalle difficoltà oggettiva di fare i controlli, sarebbe stato opportuno quantomeno farli a campione e magari dare l’opportunità alle persone di poter fare un tampone all’ingresso, in maniera pratica e veloce. È una possibilità importante che dovrebbe essere data a chi arriva in Sardegna.

Il Green Pass aumenta o no la sicurezza?

Secondo me l’effetto è soprattutto quello di spingere la popolazione alla vaccinazione, quindi come effetto indiretto sì. Se non ci fosse stato il Green Pass molti non si sarebbero vaccinati, è evidente che ha comportato un aumento della sicurezza e una limitazione della diffusione del contagio.

Il Nostra Signora della Mercede ha assorbito i pazienti degli altri ospedali. Come ha reagito?

Dobbiamo essere orgogliosi di quello che ha fatto in questi mesi il nostro ospedale, in particolare perché ci siamo messi al servizio degli altri, dimostrando le effettive potenzialità del nostro ospedale, in particolare il numero di operazioni è aumentato in maniera significativa. È un aspetto positivo anche per il futuro perché dimostra l’utilità a livello regionale della nostra struttura, non solo in termini di numeri, ma di qualità.

Ferie arretrate, prestazioni aggiuntive in buona parte delle unità operative. Il personale sanitario è oberato di lavoro. C’è qualche spiraglio nel breve periodo?

È vero che c’è un problema strutturale nazionale, però la responsabilità dei dirigenti soprattutto regionali è quella di trovare delle soluzioni. Da anni, abbiamo fatto delle proposte basate su due aspetti, qualità e incentivo economico, penso che ancora adesso sia un ragionamento valido. Se non si sblocca da questo punto di vista, la situazione non cambia. Il livello dei servizi è buono, grazie all’abnegazione di tutto il personale. Questa situazione emergenziale deve essere superata. Vanno trovati gli strumenti per garantire che gli organici siano coperti, sarebbe peraltro uno sforzo quantitativamente minimo che per noi farebbe la differenza.

Ogliastra poco attrattiva per i camici bianchi. La Regione ha fatto tutto quello che poteva per ovviare a questa criticità?

No, perché i concorsi compresi quelli relativi ai primari vanno troppo a rilento. È un aspetto su cui insistiamo da anni. C’è una situazione in cui una serie di facenti funzioni hanno retto la baracca benissimo, ma è comunque una situazione di precarietà. Con il primario di ruolo le unità operative sono più attrattive, e poi bisogna creare condizioni per avere il supporto professionale di cui hanno bisogno.

Ortopedia, tasto dolente dell’ospedale.

Sappiamo della situazione complicata. Il nuovo primario, di ottimo livello, va supportato perché con l’attuale organico va certamente a singhiozzo. Credo che sia una delle cose da affrontare e risolvere il prima possibile.

Serve personale medico. Quali i reparti, ad oggi, più in difficoltà?

Sicuramente il Pronto soccorso, Ortopedia e Medicina e poi, la Cardiologia, dove è importante chiudere la partita di Emodinamica, avere un primario a tempo pieno in modo tale che il reparto possa lavorare bene come ha fatto in questi anni e in collaborazione con gli altri.

Quali sono le criticità maggiori del territorio?

In questo momento, le guardie mediche, ma anche al Serd, Csm e altri servizi è evidente che c’è una carenza importante di personale. Occorre riacquistare capacità attrattiva dei sardi che lavorano fuori con procedimenti amministrativi più veloci e incentivi economici. Così si superano i problemi e ora, abbiamo armi spuntate.

Come possono vincere la battaglia i territori periferici?

Con la qualità e con la rete, che non vuol dire che prendiamo lo scarto degli altri, ma che lavoriamo sulla costruzioni di alcuni percorsi in cui ci siano delle eccellenze. Questo creerebbe delle condizioni anche per una medicina territoriale forte.

